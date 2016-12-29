ОРЕАНДА-НОВОСТИ 8 января в столице пройдет 2-й зимний Московский велопарад. Акция призвана поддержать развитие велосипедной инфраструктуры. Как сообщает Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, участники соберутся на 3-й Фрунзенской улице в 10 утра, а в 11.00 стартуют и проедут по набережным Москвы-реки до Кремля, а затем в обратном направлении.



Велопарад – мероприятие бесплатное. Ожидается, что в нем примут участие свыше пяти тысяч человек. Организаторы мероприятия предупреждают о недопустимости использования в его рамках политических лозунгов и символики, а также просят сопровождающих лиц не приносить с собой спиртное, газовые балончики и колюще-режущие предметы.



Велопарад – не соревнование, скорость колонны составит 14-15 км/ч. Любителей велосипедных гонок организаторы просят воздержаться от участия в мероприятии.



Департамент транспорта города Москвы, со своей стороны, сообщает, что 8 января в связи с проведением мероприятия автомобильное движение по маршруту следования колонны будет ограничено.



Напомним, что 1-й зимний велопарад состоялся в столице 9 января 2016 года, и собрал порядка пяти тысяч участников не только из Москвы, но и из других регионов России.