ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Новороссийске суд вынес пригоаор в отношении 57-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.

В ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемый, представляясь капитаном дальнего плавания и сотрудником крюингового агентства (организации, занимающейся подбором персонала для судов) Новороссийска, предлагал потерпевшим помощь в трудоустройстве на судне за денежное вознаграждение. Однако после получения требуемой суммы на связь с заявителями не выходил.

Доказана причастность злоумышленника к двум фактам мошенничества. Общий ущерб потерпевшим от действий обвиняемого превысил 280 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 10 месяцев.