Вынесен приговор одному из соучастников растраты средств, выделенных при строительстве космодрома "Восточный"
28.12.2016, 13:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору и участнику ООО "Стройконструкция С" Анатолию Рязанову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество растрате, совершённой организованной группой в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что в 2012-2013 годах начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андрей Ярцев и директор ООО "Стройконструкция С" Анатолий Рязанов совместно с генеральным директором ЗАО "Стройконструкция" Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным, действуя в составе организованной группы, растратили в пользу принадлежащего Рязанову и другому соучастнику ООО "Стройконструкция С" вверенные Ярцеву денежные средства федерального бюджета в размере более 1,1 млрд рублей путём закупки у ООО "Стройконструкция С" по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома "Восточный". При этом реальные затраты на указанные металлоконструкции составляли порядка 600 млн рублей. Приобретённые материалы использовались для сооружения монтажно-испытательного комплекса, предназначенного для приёма, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракеты-носителя.
В ходе следствия с Рязановым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Для возмещения ущерба, причинённого преступлением, следователями СК России были приняты меры к установлению и аресту его имущества, среди которого оказались автомобили "Мерседес-Бенц S500", "БМВ 750LIXDRIVE" и "Инфинити QX80", два машиноместа, моторное судно "BAYLINER", денежные средства, ювелирные украшения и часы.
В целях установления всей преступной схемы вывода бюджетных средств следователи изучили и проанализировали значительный объём изъятых в ходе следствия предметов и документов. Назначен и проведён комплекс ёмких и сложных судебных экспертиз, в том числе финансово-экономические, технико-криминалистическая и экономическая. Благодаря этой работе удалось установить, что содержание документации участников закупочных процедур не соответствует реальному положению дел.
Приговором суда Рязанову назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Напомним, буквально на этой недели с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд уголовное дело в отношении Игоря Новикова. Остальные соучастники и их защитники продолжают знакомиться с материалами уголовного дела.
Следствием и судом установлено, что в 2012-2013 годах начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андрей Ярцев и директор ООО "Стройконструкция С" Анатолий Рязанов совместно с генеральным директором ЗАО "Стройконструкция" Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным, действуя в составе организованной группы, растратили в пользу принадлежащего Рязанову и другому соучастнику ООО "Стройконструкция С" вверенные Ярцеву денежные средства федерального бюджета в размере более 1,1 млрд рублей путём закупки у ООО "Стройконструкция С" по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома "Восточный". При этом реальные затраты на указанные металлоконструкции составляли порядка 600 млн рублей. Приобретённые материалы использовались для сооружения монтажно-испытательного комплекса, предназначенного для приёма, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракеты-носителя.
В ходе следствия с Рязановым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Для возмещения ущерба, причинённого преступлением, следователями СК России были приняты меры к установлению и аресту его имущества, среди которого оказались автомобили "Мерседес-Бенц S500", "БМВ 750LIXDRIVE" и "Инфинити QX80", два машиноместа, моторное судно "BAYLINER", денежные средства, ювелирные украшения и часы.
В целях установления всей преступной схемы вывода бюджетных средств следователи изучили и проанализировали значительный объём изъятых в ходе следствия предметов и документов. Назначен и проведён комплекс ёмких и сложных судебных экспертиз, в том числе финансово-экономические, технико-криминалистическая и экономическая. Благодаря этой работе удалось установить, что содержание документации участников закупочных процедур не соответствует реальному положению дел.
Приговором суда Рязанову назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Напомним, буквально на этой недели с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд уголовное дело в отношении Игоря Новикова. Остальные соучастники и их защитники продолжают знакомиться с материалами уголовного дела.