Взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны обезврежен в Керчи
20.05.2017, 08:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 19 мая в Керчи был обезврежен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны: авиабомба весом 50 кг находилась на открытой территории в окрестностях посёлка Партизанский.
Для проведения операции по обезвреживанию взрывоопасного предмета на место прибыли специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республики Крым.
«После осмотра взрывоопасный предмет был идентифицирован, как авиабомба ФАБ-50, которая была обезврежена с соблюдением всех необходимых мер безопасности- сказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. – Уже прошло 72 года с окончания боевых действий на территории полуострова, но взрывоопасные предметы, которые сохранили свой боевой заряд, находят в разных районах Крыма до сих пор».
После подрыва проведено повторное обследования территории на наличие осколков взрывоопасных предметов, которые обнаружены не были.
Для проведения операции по обезвреживанию взрывоопасного предмета на место прибыли специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республики Крым.
«После осмотра взрывоопасный предмет был идентифицирован, как авиабомба ФАБ-50, которая была обезврежена с соблюдением всех необходимых мер безопасности- сказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. – Уже прошло 72 года с окончания боевых действий на территории полуострова, но взрывоопасные предметы, которые сохранили свой боевой заряд, находят в разных районах Крыма до сих пор».
После подрыва проведено повторное обследования территории на наличие осколков взрывоопасных предметов, которые обнаружены не были.