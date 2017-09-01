ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На 1 сентября 2017 года в Якутии расселено 10 807 аварийных помещений, общей площадью 452 279,96 кв. метров. С начала действия федеральной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы" новосёлами стали 27 582 человека.

Нет сомнений в том, что Якутия до 30 ноября 2017 года выполнит программу переселение в полном объёме. Еженедельно вводятся новые дома и люди, ранее проживавшие в аварийных домах, получают ключи от новых квартир.

Строительство на территории республики ведётся без остановок и каждый день меняется процент готовности домов. График работы строителей очень напряжённый. Так на 30 августа 2017 года процент исполнения программы составил 87%. Сегодня процент исполнения программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" составил уже 92%.