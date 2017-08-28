ОРЕАНДА-НОВОСТИ Поисково-спасательная операция, продолжавшаяся в руднике «Мир» с 4 августа, завершена. Восьмерых горянков, заблокированных под землёй, найти так и не удалось. В эти дни якутяне приносят цветы к памятному камню у административного здания шахты, чтобы почтить память пропавших.



В руднике «Мир» 4 августа произошла техногенная авария — в результате прорыва воды из карьера затопило шахту. На момент происшествия под землёй находился 151 человек. Сразу же к месту происшествия вылетели Ил Дархан Егор Борисов, глава МЧС Владимир Пучков. Началась спасательная операция.



Проведение эвакуации горняков было осложнено отключением электроэнергии и прекращением работы подъёмника. На руднике «Мир» в кратчайшие сроки был развёрнут оперативный штаб, запущен резервный генератор и подъёмники, благодаря чему 142 работников удалось поднять практически сразу после ЧС. Позже был спасён ещё один горняк Алишер Мирзоев.



В субботу стало известно, что надежды на спасение людей не осталось, а поисковую операцию продолжать очень опасно.



«С тяжёлым сердцем я вынужден сообщить, что надежды на то, что оставшихся в руднике рабочих удастся поднять на поверхность живыми, не осталось. Мы глубоко потрясены произошедшим. Это трагедия для всей компании. Осознание того, что мы сделали всё возможное для спасения людей, к сожалению, не может служить утешением для их родных и близких. Я гарантирую, что семьям шахтёров будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь - своевременно и в полном объёме. От лица АЛРОСА выражаю искренние соболезнования семьям, родным и близким горняков. Мы скорбим вместе с вами», — отметил президент компании Сергей Иванов.