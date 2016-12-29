Япония будет строить "умные" дома во Владивостоке
29.12.2016, 14:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Больше всего на данный момент японские коллеги инвестируют в сферу лесопереработки и машиностроения. Об этом рассказал губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
Проект улучшения городской среды во Владивостоке с участием японских инвестиций может распространиться на Шкотовский и Надеждинский районы и Артём, он подразумевает строительство "умных" домов, борьбу с дорожными пробками и современный подход к переработке и утилизации отходов.
"Сегодня японская сторона уже выступила с предложением реализовать проект улучшения городской среды во Владивостоке, ещё один планируется воплотить в Воронеже. Я бы сказал, что мы готовы рассматривать даже не просто Владивосток, а Владивостокскую агломерацию, в которую входят также Шкотовский и Надеждинский районы и Артём", – сказал Миклушевский.
"Речь идёт о строительстве умных домов SmartWellness, об организации мест отдыха, борьбе с пробками на дорогах, современных подходах к переработке и утилизации отходов, а также о транзитно-ориентированном проектировании. На данный момент рабочая группа только начинает реализовывать проект, поэтому забегать вперёд пока не стоит", – добавил губернатор.
На втором Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии СиндзоАбэ предложил Президенту РФ Владимиру Путину вместе сделать Владивосток ещё более комфортным городом, "воротами, соединяющими Евразию и Тихий океан".
Миклушевский отметил, что сейчас в Приморском крае работают 30 предприятий с японскими инвестициями.
"Кроме того, именно у нас в регионе будет реализован уникальный для России проект – производство электрокаров на основе японских малолитражек. Это будет действительно экономичный автомобиль, он не требует каких-то больших затрат – технология обкатана. Соглашение на производство уже подписано с технохолдингом "Сумотори" и корпорацией AraiShojiCo. Ltd. На первом этапе планируется производить до 5 тысяч автомобилей в год, часть из них пойдет на экспорт – в Индию и Таиланд", – рассказал глава Приморья.
Проект улучшения городской среды во Владивостоке с участием японских инвестиций может распространиться на Шкотовский и Надеждинский районы и Артём, он подразумевает строительство "умных" домов, борьбу с дорожными пробками и современный подход к переработке и утилизации отходов.
"Сегодня японская сторона уже выступила с предложением реализовать проект улучшения городской среды во Владивостоке, ещё один планируется воплотить в Воронеже. Я бы сказал, что мы готовы рассматривать даже не просто Владивосток, а Владивостокскую агломерацию, в которую входят также Шкотовский и Надеждинский районы и Артём", – сказал Миклушевский.
"Речь идёт о строительстве умных домов SmartWellness, об организации мест отдыха, борьбе с пробками на дорогах, современных подходах к переработке и утилизации отходов, а также о транзитно-ориентированном проектировании. На данный момент рабочая группа только начинает реализовывать проект, поэтому забегать вперёд пока не стоит", – добавил губернатор.
На втором Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии СиндзоАбэ предложил Президенту РФ Владимиру Путину вместе сделать Владивосток ещё более комфортным городом, "воротами, соединяющими Евразию и Тихий океан".
Миклушевский отметил, что сейчас в Приморском крае работают 30 предприятий с японскими инвестициями.
"Кроме того, именно у нас в регионе будет реализован уникальный для России проект – производство электрокаров на основе японских малолитражек. Это будет действительно экономичный автомобиль, он не требует каких-то больших затрат – технология обкатана. Соглашение на производство уже подписано с технохолдингом "Сумотори" и корпорацией AraiShojiCo. Ltd. На первом этапе планируется производить до 5 тысяч автомобилей в год, часть из них пойдет на экспорт – в Индию и Таиланд", – рассказал глава Приморья.