Яровая прокомментировала заявление Пентагона о "нулевом" вкладе РФ в борьбу с терроризмом
09.01.2017, 12:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заявления главы Пентагона можно охарактеризовать как "истерика на закате", заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя слова Эштона Картера о "нулевом" вкладе России в борьбу с ИГИЛ (запрещена в РФ).
Эти слова, по мнению парламентария, означают "полный провал, когда нервы сдали и единственный манёвр - обвинить во всём того, кто эффективен в борьбе с терроризмом - Россию". Такое заявление, считает Яровая, "крайне непрофессионально, сверхэмоционально и безнадёжно неперспективно".
Уходящие политики США так и не смогли признать, что для России игра в вопросах дипломатии и безопасности в принципе неприемлема, добавила она. "Россия боролась и будет бороться с терроризмом, невзирая на конъюнктуру и цинизм Пентагона и кого угодно вообще", - сказала парламентарий.
"Пока Пентагон разжигал войны и рисовал "нолики" на жизни государств и народов, граждане США поставили жирный "крестик" на такой политике. Поэтому пусть господин Картер думает о том, как объяснить гражданам Америки множество нулей в бюджете Пентагона, потраченных на политику агрессии, а не мира", - заключила Яровая.
Накануне глава Картер назвал "нулевым" вклад России в борьбу США с ИГ, а присутствие России, по его словам, "усиливает гражданскую войну" в Сирии.
Эти слова, по мнению парламентария, означают "полный провал, когда нервы сдали и единственный манёвр - обвинить во всём того, кто эффективен в борьбе с терроризмом - Россию". Такое заявление, считает Яровая, "крайне непрофессионально, сверхэмоционально и безнадёжно неперспективно".
Уходящие политики США так и не смогли признать, что для России игра в вопросах дипломатии и безопасности в принципе неприемлема, добавила она. "Россия боролась и будет бороться с терроризмом, невзирая на конъюнктуру и цинизм Пентагона и кого угодно вообще", - сказала парламентарий.
"Пока Пентагон разжигал войны и рисовал "нолики" на жизни государств и народов, граждане США поставили жирный "крестик" на такой политике. Поэтому пусть господин Картер думает о том, как объяснить гражданам Америки множество нулей в бюджете Пентагона, потраченных на политику агрессии, а не мира", - заключила Яровая.
Накануне глава Картер назвал "нулевым" вклад России в борьбу США с ИГ, а присутствие России, по его словам, "усиливает гражданскую войну" в Сирии.