ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мэр Москвы Сергей Собянин в канун нового года посетил Центр содействия семейному воспитанию (ЦССВ) «Наш дом» в районе Филевский парк и поздравил его воспитанников с наступающим праздником.



«С наступающим Новым годом, с Рождеством наступающим! Счастья вам, здоровья, удачи, хорошего настроения в новый год! Всего вам доброго!» - сказал Сергей Собянин.



Во время чаепития, дети поинтересовались у мэра, какую профессию им выбрать.



«Профессии в Москве вообще все востребованы. Можно любую профессию выбирать, какая вам нравится. Но для начала я бы посоветовал все равно такую профессию получить, которая научила бы вас руками делать, прикладные какие-то технические вещи, это будет залогом дальнейшим в вашей судьбе. Вы всегда сможете заработать себе на хлеб, что называется», - сообщил Мэр Москвы.



Также воспитанники спросили Сергея Собянина, можно ли им посещать бесплатно бассейн, который находится недалеко от учреждения.



«Давайте заключим с ними договор, чтобы ваших детей туда пускали бесплатно. Я думаю, проблем не будет», - ответил столичный Мэр.



По его словам, за последние годы в Москве было предоставлено детям-сиротам около 7 тыс. квартир.



«За последние годы около 7 тыс. квартир выдали детям-сиротам, и будем продолжать выдавать квартиры», - подчеркнул Сергей Собянин.



Центр «Наш дом» осуществляет профилактику социального сиротства, устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи; оказание психолого-педагогической и социально-правовой помощи семьям, воспитывающим детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; подготовку граждан, выразивших желание принять ребенка в семью на воспитание; а также реабилитацию и коррекцию нарушений в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.