За безопасностью зданий рядом с обвалом во Владивостоке будут следить специальные датчики
24.02.2017, 17:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На близрасположенных к обвалу во Владивостоке на улице Станюковича зданиях установили маячки, которые позволяют определять насколько безопасно находиться в здании. Об этом заявил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Он пояснил, что разрешение на строительство выдала администрация Владивостока. Застройщик и подрядчик знали о трещине в опорной стене, однако проигнорировали этот факт, не известив уполномоченные органы.
Губернатор добавил, что на месте уже работает региональная инспекция строительного надзора и контроля.
«В ближайшее время будет сделана временная обводная линия теплотрассы, после чего строители приступят к восстановлению опорной стены. Все эти работы будут проводиться за счет подрядчика строительства. Восстановительные работы идут под моим личным контролем», – заявил Владимир Миклушевский.
К обсуждению острой темы подключился директор ДАЛЬНИИС Владимир Смотриковский. По его словам, причины обрушения будут определять ученые сразу из нескольких институтов. «Чтобы получить наиболее достоверные данные будут привлечены эксперты не только ДАЛЬНИИС, но и других институтов. Сейчас важно, как можно быстрее восстановить опорную стену, ведутся активные работы по возведению откоса, завозятся тысячи кубов скального грунта», – сказал эксперт.
Владимир Миклушевский подчеркнул, главное обеспечить безопасность жителей близлежащих домов.
Напомним, 14 февраля около 13.00 на месте строительства высотного дома в микрорайоне Эгершельд во Владивостоке произошёл обвал подпорной стены и прилегающей к стройке дороги. На месте провала оказалась без опоры и провисла труба теплотрассы.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил оперативно разобраться в причинах обрушения подпорной стены и части автомобильной дороги на стройке во Владивостоке. Глава региона акцентировал, необходимо устранить последствия происшествия в кратчайшие сроки.
Все восстановительные работы будут выполнены за счёт компании-застройщика. К разработке проекта по устранению последствий обрушения привлекли специалистов «ДальНИИС». Вице-губернатор Эдуард Портнов края подчеркнул, ключевая задача – обеспечить сохранность теплотрассы, обнажившейся в результате обрушения, и провести мониторинг близлежащих зданий на предмет возможных изменений конструкции или грунта.
Он пояснил, что разрешение на строительство выдала администрация Владивостока. Застройщик и подрядчик знали о трещине в опорной стене, однако проигнорировали этот факт, не известив уполномоченные органы.
Губернатор добавил, что на месте уже работает региональная инспекция строительного надзора и контроля.
«В ближайшее время будет сделана временная обводная линия теплотрассы, после чего строители приступят к восстановлению опорной стены. Все эти работы будут проводиться за счет подрядчика строительства. Восстановительные работы идут под моим личным контролем», – заявил Владимир Миклушевский.
К обсуждению острой темы подключился директор ДАЛЬНИИС Владимир Смотриковский. По его словам, причины обрушения будут определять ученые сразу из нескольких институтов. «Чтобы получить наиболее достоверные данные будут привлечены эксперты не только ДАЛЬНИИС, но и других институтов. Сейчас важно, как можно быстрее восстановить опорную стену, ведутся активные работы по возведению откоса, завозятся тысячи кубов скального грунта», – сказал эксперт.
Владимир Миклушевский подчеркнул, главное обеспечить безопасность жителей близлежащих домов.
Напомним, 14 февраля около 13.00 на месте строительства высотного дома в микрорайоне Эгершельд во Владивостоке произошёл обвал подпорной стены и прилегающей к стройке дороги. На месте провала оказалась без опоры и провисла труба теплотрассы.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил оперативно разобраться в причинах обрушения подпорной стены и части автомобильной дороги на стройке во Владивостоке. Глава региона акцентировал, необходимо устранить последствия происшествия в кратчайшие сроки.
Все восстановительные работы будут выполнены за счёт компании-застройщика. К разработке проекта по устранению последствий обрушения привлекли специалистов «ДальНИИС». Вице-губернатор Эдуард Портнов края подчеркнул, ключевая задача – обеспечить сохранность теплотрассы, обнажившейся в результате обрушения, и провести мониторинг близлежащих зданий на предмет возможных изменений конструкции или грунта.