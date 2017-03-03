ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 1 февраля по 1 марта в Приморский край поступило свыше 11 тысяч заявлений на гектар. Получить участок земли в самом азиатском регионе России хотят жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Сибири и Урала, а также Дальнего Востока.

Как отметили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, число заявлений, поступивших всего за месяц реализации третьего этапа закона, когда на дальневосточный гектар получили право претендовать все жители России, равняется объёму заявок первых двух этапов, длившихся восемь месяцев.

«Более того, на Приморье приходится самое большое число претендентов во всем ДФО. Рост числа заявлений колоссальный. Основная масса, конечно, от приморцев, желающих реализовать ту или иную идею на своей земле. Но при этом поступают заявки и из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, жителей Сибири и Урала, а также от соседей по Дальнему Востоку», – обозначил и.о. директора департамента Илья Терехов.

В департаменте отметили, что 12-15% от общего числа заявок – коллективные.

«В основном коллективные заявления связаны с созданием новых поселений, то есть коллективным строительством жилья, развитием сельского хозяйства или ведением предпринимательства, например, созданием туристических баз», – сообщили специалисты.

Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года. Теперь каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьёзным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.

По поручению Губернатора края Владимира Миклушевского, в регионе заранее была проведена работа по сокращению сроков получения гектара и минимизации случаев отказа.