ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На днях ФАС России направила в Минфин письмо с результатами контроля закупок в сфере дорожного строительства за период с 1 января по 30 июня текущего года. Речь идёт о закупках работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Этот мониторинг проводится антимонопольным органом в соответствии с поручением Президента России и «дорожной картой» по повышению эффективности расходов на развитие автомобильных дорог общего пользования.

Всего за первое полугодие 2017 года ФАС России и её территориальные управления выявили около 2,2 тысяч нарушений в ходе закупок на дорожное строительство, выдали чуть более тысячи предписаний. За аналогичный период прошлого года количество выявленных нарушений составило 1,2 тысячи, а количество выданных предписаний - 460.

Анализ ФАС показал: чаще всего при проведении аукционов в сфере дорожного строительства заказчики по-прежнему устанавливают излишние требования к описанию объекта закупки (т.н. требования к «химсоставу») и необоснованно укрупняют лот. В практике ведомства есть ряд дел, где заказчики при проведении аукционов на ремонт или содержание дорог объединяют в один лот десятки не связанных друг с другом дорог, расположенных в разных районах города или целого субъекта.

«Необоснованное укрупнение лота приводит к тому, что контракт достаётся посредникам, которые затем привлекают реальные строительные компании в качестве субподрядчиков. При этом в силу раздутости лота реальные строительные компании лишены возможности участвовать в такой закупке напрямую, снижается конкуренция на торгах, а бюджет в свою очередь лишается экономии», - отмечает заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

В случае же с конкурсами ФАС, как правило, имеет дело с нарушением заказчиками порядка оценки поданных заявок. Например, в документации оценивается наличие у участников опыта выполнения аналогичных работ, но не раскрывается, какие именно работы считаются аналогичными.