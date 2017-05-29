ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, Михаил Юревич в период с января 2011 по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд рублей.

За посредничество в получении взятки задержан Андрей Чуркин – директор Московского представительства филиала ОАО "Макфа", помощник депутата Государственной Думы РФ.

По ходатайству следствия в отношении Чуркина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств по делу.