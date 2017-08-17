Завершено расследование в отношении одного из обвиняемых по уголовному делу о хищениях у "Маст-Банка" более 5,6 млрд рублей
17.08.2017, 18:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главным следственным управлением СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя правления ОАО КБ "МАСТ-Банк". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение путём присвоения, совершённое в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2013-2015 годах обвиняемый, действуя, в составе организованной группы, в которую входили руководители и иные сотрудники банка, совершил присвоение денежных средства банка в сумме более 5,6 млрд рублей. Схема хищения заключалась в выдаче подконтрольным им юридическим лицам в банке заведомо невозвратных, необеспеченных залоговым имуществом среднесрочных кредитов в особо крупных размерах, перечисление кредитных денежных средств на ссудные и расчётные счета указанных организаций, после чего под видом оплаты сделок, с целью сокрытия совершённого преступления, перечисление денежных средств на счета других подконтрольных юридических лиц. Документальное оформление выдачи кредитов, с целью придания видимости законности производимых сделок, формально носило законный характер, однако фактически указанные документы содержали недостоверные сведения и все действия участников преступления были направлены на хищение путём растраты денежных средств банка в особо крупном размере.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в 2013-2015 годах обвиняемый, действуя, в составе организованной группы, в которую входили руководители и иные сотрудники банка, совершил присвоение денежных средства банка в сумме более 5,6 млрд рублей. Схема хищения заключалась в выдаче подконтрольным им юридическим лицам в банке заведомо невозвратных, необеспеченных залоговым имуществом среднесрочных кредитов в особо крупных размерах, перечисление кредитных денежных средств на ссудные и расчётные счета указанных организаций, после чего под видом оплаты сделок, с целью сокрытия совершённого преступления, перечисление денежных средств на счета других подконтрольных юридических лиц. Документальное оформление выдачи кредитов, с целью придания видимости законности производимых сделок, формально носило законный характер, однако фактически указанные документы содержали недостоверные сведения и все действия участников преступления были направлены на хищение путём растраты денежных средств банка в особо крупном размере.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: Следственный комитет России