ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Многодетные родители должны получить право на приобретение авиабилетов эконом-класса по субсидируемым тарифам с Дальнего Востока в европейскую часть России и обратно. С таким предложением заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая обратилась к вице-премьеру Юрию Трутневу, который поручил министрам транспорта, экономического развития, финансов РФ и Министерству по развитию Дальнего Востока проработать вопрос в срок до 11 августа.

"Социальные гарантии и новые возможности для жителей Дальнего Востока в числе важнейших государственных приоритетов. Субсидирование стоимости авиабилетов для молоде\ёжи и пенсионеров Дальнего Востока реализуются уже на протяжении восьми лет", – отметила Яровая.

"Работая с обращениями граждан, всегда анализирую вопросы, которые поступают для поиска практических решений, и важно, что конструктивное и постоянное взаимодействие с вице-премьером и Министерством по развитию Дальнего Востока позволяет вместе нам находить такие решения", – подчеркнула она.