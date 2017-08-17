18 августа Путин совершит рабочую поездку в Севастополь
17.08.2017, 17:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ.18 августа Владимир Путин совершит рабочую поездку в Севастополь. Президент посетит новую общеобразовательную школу – образовательный центр «Бухта Казачья», встретится с преподавательским составом и родительским комитетом этого учебного заведения.
Затем в государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» глава государства ознакомится с экспозицией «История Херсонеса в античный период», а также проведёт встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя.
Источник: Президент России