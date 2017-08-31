1 сентября Путин посетит Ярославскую область
31.08.2017, 17:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 сентября президент РФ совершит рабочую поездку в Ярославскую область, в ходе которой примет участие во Всероссийском открытом уроке «Россия, устремлённая в будущее». Общая аудитория Всероссийского открытого урока составит более одного миллиона учащихся и педагогов, запланировано общение в режиме телемоста со школьниками из разных регионов страны.
В.Путин также проведёт беседу с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым и встретится с общественностью региона.
Источник: Президент России