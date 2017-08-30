ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Введение налоговых льгот должно сопровождаться повышением финансовой дисциплины и снижением доли теневого сектора. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на совещании о прогнозе социально-экономического развития и основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018-2020 годы.

Председатель Правительства РФ заявил, что в ближайшие годы планируется предпринять ряд дополнительных мер в налоговой системе. «Это и инвестиционный налоговый вычет, который позволит снизить расходы на модернизацию промышленности, и шаги по стимулированию развития экономического потенциала целого ряда регионов, округов, это и Дальний Восток, и Крым», - сказал Медведев.

«Разумеется, это должно происходить параллельно с повышением финансовой дисциплины, снижением доли теневого сектора в экономике», - добавил он.

По словам главы Кабмина РФ, для этого принимаются специальные решения, в том числе расширение практики прослеживаемости товаров, которые завозятся на территорию Евразийского экономического союза. «В рамках налоговой и тарифной политики нам предстоит решить непростую задачу: в условиях жёсткой экономии ресурсов предусмотреть меры для стимулирования экономического развития, чтобы условия ведения бизнеса были более благоприятными», - указал Медведев.

Председатель Правительства РФ напомнил, в предыдущие годы в части корректировки налоговой и таможенно-тарифной политики был создан определенный задел «Уровень налоговой нагрузки у нас остается на протяжении четырёх лет приблизительно на одном уровне, он сопоставим с ключевыми странами Организации по экономическому сотрудничеству, находится на среднем уровне», - отметил он.

Кроме того, Медведев призвал обратить особое внимание на укрепление позитивных тенденций в экономике. «Позитивные тенденции в экономике нужно поддержать и укрепить, важны различные нюансы и условия, с которыми нам придется иметь дело в ближайшие три года. От этого зависит не только устойчивость бюджетной системы, но и благополучие миллионов жителей нашей страны», - сказал он.