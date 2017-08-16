Подготовлены поправки в Налоговый кодекс о снижении налогового контроля деятельности предпринимателей
16.08.2017, 12:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета по бюджету и налогам внес в Государственную Думу законопроект №249505-7 О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации о снижении налогового контроля деятельности предпринимателей.
В пояснительной записке отмечается, что действующая система регулирования налогового контроля была сформирована более 15 лет назад. За это время и в экономической жизни страны, и в организационной контрольной работе налоговых органов произошли колоссальные изменения. Появились новые инструменты контроля, новые формы контроля. Налоговый контроль вышел на качественно иной уровень эффективности, который позволяет сегодня пересмотреть прежние формы.
В этой связи документом предлагается сократить сроки проведения камеральной проверки, учитывая современные системы контроля финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков.
Также уточняется процедура рассмотрения материалов, полученных налоговыми органами в ходе дополнительных мероприятий налогового контроля, и вводится норма, которая позволит не представлять повторно копии долгосрочных контрактов, которые уже представлялись в налоговые органы ранее.
Кроме того, проект федерального закона предусматривает составление отдельного акта по итогам дополнительных мероприятий налогового контроля, в котором проверяющие будут фиксировать суть самих контрольных мероприятий, а также свои выводы. Налогоплательщик получает возможность ознакомиться с таким актом и подготовить свои возражения.
В пояснительной записке отмечается, что действующая система регулирования налогового контроля была сформирована более 15 лет назад. За это время и в экономической жизни страны, и в организационной контрольной работе налоговых органов произошли колоссальные изменения. Появились новые инструменты контроля, новые формы контроля. Налоговый контроль вышел на качественно иной уровень эффективности, который позволяет сегодня пересмотреть прежние формы.
В этой связи документом предлагается сократить сроки проведения камеральной проверки, учитывая современные системы контроля финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков.
Также уточняется процедура рассмотрения материалов, полученных налоговыми органами в ходе дополнительных мероприятий налогового контроля, и вводится норма, которая позволит не представлять повторно копии долгосрочных контрактов, которые уже представлялись в налоговые органы ранее.
Кроме того, проект федерального закона предусматривает составление отдельного акта по итогам дополнительных мероприятий налогового контроля, в котором проверяющие будут фиксировать суть самих контрольных мероприятий, а также свои выводы. Налогоплательщик получает возможность ознакомиться с таким актом и подготовить свои возражения.
Источник: Госдума