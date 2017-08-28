Правительство утвердило научно-техническую программу развития АПК до 2025 года
28.08.2017, 15:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил федеральную научно-техническую программу развития АПК до 2025 года, которая предусматривает снижение импортозависимости в сельском хозяйстве и восстановление отечественной базы племенного животноводства и семёноводства.
«В ходе выполнения этой программы должно быть достигнуто дальнейшее снижение уровня импортозависимости в аграрно- промышленном комплексе, ну и самое главное, может быть, речь идет о восстановлении базы племенного животноводства», - сказал премьер.
«В ходе выполнения этой программы должно быть достигнуто дальнейшее снижение уровня импортозависимости в аграрно- промышленном комплексе, ну и самое главное, может быть, речь идет о восстановлении базы племенного животноводства», - сказал премьер.
Источник: Единая Россия