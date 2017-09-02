Путин передал врио губернатора Новгородской области обращения граждан с "прямой линии"
02.09.2017, 18:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин передал врио губернатора Новгородской области Андрею Никитину зеленую папку, в которой собраны обращения и жалобы жителей региона при подготовке к «прямой линии» с главой государства.
«Я вам передаю эту папку с прямой линии, здесь ничего нет необычного, но вопросы, которые волнуют людей, требуют особого внимания», - сказал Путин.
По словам Президента РФ, «ясно, что некоторые вещи, безусловно, не сделать за один день, проблемы накапливались годами, но на них нужно обращать внимание». «Нужно сделать так, чтобы ситуация менялась постепенно к лучшему», - сказал глава государства.
«Я вам передаю эту папку с прямой линии, здесь ничего нет необычного, но вопросы, которые волнуют людей, требуют особого внимания», - сказал Путин.
По словам Президента РФ, «ясно, что некоторые вещи, безусловно, не сделать за один день, проблемы накапливались годами, но на них нужно обращать внимание». «Нужно сделать так, чтобы ситуация менялась постепенно к лучшему», - сказал глава государства.
Источник: Единая Россия