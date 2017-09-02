Путин выделил допсредства на модернизацию больниц в СЗФО
02.09.2017, 17:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дотации пойдут на областную детскую клиническую больницу в Новгороде, Новгородский клинический специализированный центр психиатрии и две центральные районные больницы
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда главы государства средств на модернизацию организаций здравоохранения в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Новгородской области.
Дополнительные средства пойдут на областную детскую клиническую больницу в Новгороде, на Новгородский клинический специализированный центр психиатрии и на две центральные районные больницы.
«Это первый транш, мы договаривались, что помощь будет оказана тем учреждениям здравоохранения, которые особенно нуждаются в этой поддержке», - сказал президент на встрече с врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным.
«Надеюсь, что вы распорядитесь этими средствами так, чтобы люди увидели изменения», - добавил глава государства.
Врио губернатора заверил, что в регионе уже началась подготовка к модернизации объектов здравоохранения, все проекты готовы. По его словам, работы будут проведены в нынешнем году, чтобы улучшить ситуацию в здравоохранении. «Была очень острая проблема, связанная с дефицитом лекарственных средств, дефицитом денег в бюджете. Благодаря вашей поддержке мы этот вопрос решили», - доложил Никитин главе государства.
Однако, по его мнению, по-прежнему остаётся острой проблема с диагностикой заболеваний у жителей небольших населённых пунктов. «У нас маленькие населенные пункты, где меньше 100 тысяч живет, там люди должны вовремя проходить диагностику», - подчеркнул Никитин.
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда главы государства средств на модернизацию организаций здравоохранения в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Новгородской области.
Дополнительные средства пойдут на областную детскую клиническую больницу в Новгороде, на Новгородский клинический специализированный центр психиатрии и на две центральные районные больницы.
«Это первый транш, мы договаривались, что помощь будет оказана тем учреждениям здравоохранения, которые особенно нуждаются в этой поддержке», - сказал президент на встрече с врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным.
«Надеюсь, что вы распорядитесь этими средствами так, чтобы люди увидели изменения», - добавил глава государства.
Врио губернатора заверил, что в регионе уже началась подготовка к модернизации объектов здравоохранения, все проекты готовы. По его словам, работы будут проведены в нынешнем году, чтобы улучшить ситуацию в здравоохранении. «Была очень острая проблема, связанная с дефицитом лекарственных средств, дефицитом денег в бюджете. Благодаря вашей поддержке мы этот вопрос решили», - доложил Никитин главе государства.
Однако, по его мнению, по-прежнему остаётся острой проблема с диагностикой заболеваний у жителей небольших населённых пунктов. «У нас маленькие населенные пункты, где меньше 100 тысяч живет, там люди должны вовремя проходить диагностику», - подчеркнул Никитин.
Источник: Единая Россия