Сенаторы прокомментировали инициативу о разработке Национальной системы фильтрации Интернет-трафика
03.08.2017, 14:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сенаторы считают важной инициативу о разработке в России к 2020 году Национальной системы фильтрации Интернет-трафика, которая должна будет защитить детей от негативного и опасного контента. Создание такой системы предусмотрено государственной программой «Цифровая экономика», которую 31 июля утвердил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
«Хорошо, что Правительство занялось проблемой обеспечения безопасной Интернет-среды для детей», — отметила заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Временной комиссии СФ по подготовке предложений по совершенствованию семейного кодекса РФ Елена Мизулина.
По словам сенатора, важно, чтобы механизм реализации подобной системы был максимально продуманным. «Во-первых, он должен действительно решать проблему, а, во-вторых, не должен ущемлять права обычных пользователей Интернета. В любом случае этот вопрос требует широкого и всестороннего обсуждения», — сказала парламентарий.
Она напомнила, что рабочая группа, занимавшаяся подготовкой законопроекта о предварительной фильтрации Интернета, два года назад приняла решение о приостановке работы над документом. По словам Елены Мизулиной, это произошло по двум причинам: не было ясности в вопросе финансирования, которое потребовалось бы в случае принятия закона, а также не было единого мнения относительно его технической части.
Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Временной комиссии СФ по развитию информационного общества Людмила Бокова считает, что фильтровать Интернет-трафик только для детей — сложная задача. «Нужен механизм, и он должен быть простым в реализации. У многих компаний сегодня есть свои системы фильтрации, и, в частности, они работают для образовательных учреждений. Их опыт может пригодиться», — отметила сенатор.
Л. Бокова
«Хорошо, что Правительство занялось проблемой обеспечения безопасной Интернет-среды для детей», — отметила заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Временной комиссии СФ по подготовке предложений по совершенствованию семейного кодекса РФ Елена Мизулина.
По словам сенатора, важно, чтобы механизм реализации подобной системы был максимально продуманным. «Во-первых, он должен действительно решать проблему, а, во-вторых, не должен ущемлять права обычных пользователей Интернета. В любом случае этот вопрос требует широкого и всестороннего обсуждения», — сказала парламентарий.
Она напомнила, что рабочая группа, занимавшаяся подготовкой законопроекта о предварительной фильтрации Интернета, два года назад приняла решение о приостановке работы над документом. По словам Елены Мизулиной, это произошло по двум причинам: не было ясности в вопросе финансирования, которое потребовалось бы в случае принятия закона, а также не было единого мнения относительно его технической части.
Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Временной комиссии СФ по развитию информационного общества Людмила Бокова считает, что фильтровать Интернет-трафик только для детей — сложная задача. «Нужен механизм, и он должен быть простым в реализации. У многих компаний сегодня есть свои системы фильтрации, и, в частности, они работают для образовательных учреждений. Их опыт может пригодиться», — отметила сенатор.
Л. Бокова
Источник: Совет Федерации