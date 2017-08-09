ОРЕАНДА-НОВОСТИ Благоустройство улиц вокруг парка «Зарядье» завершено более чем наполовину. Работы ведутся на семи участках. В Китайгородском проезде, на Москворецкой набережной и Москворецкой улице, а также на Варварке, в Рыбном и Богоявленском переулках завершили прокладку подземной кабельной канализации — туда уберут воздушные провода. Кроме того, на этих улицах установили новые бордюры и начали мощение тротуаров.



Уже стартовали работы по благоустройству входа в парк «Зарядье» — на пересечении Москворецкой улицы и Варварки. Там появится площадь с берёзовой рощей и скамейками для отдыха. А Васильевский Спуск для удобства пешеходов расширят на два метра, там уложат такую же брусчатку, как на Красной площади.



На Биржевой площади, где сейчас работают археологи, также завершено устройство кабельной канализации.



После ремонта Богоявленский и Рыбный переулки, а также Биржевая площадь станут единым пешеходным маршрутом от Кремля до Зарядья. В переулках при этом сохранятся две полосы для проезда спецтехники и машин, которые доставляют товары и продукты в местные кафе и магазины, авто горожан, проживающих и работающих на этих улицах, и для граждан с ограниченными возможностями и сопровождающих их лиц.



Биржевая площадь, одна из немногих небольших, камерных площадей города, станет полностью пешеходной. По ней сможет проехать только спецтехника. Здесь появятся фонтан и скамейки для отдыха под тенистыми деревьями. Предполагается, что она станет достопримечательностью исторического района Китай-город.



Асфальт на проезжей части улиц рядом с парком планируется укладывать в августе.



Территорию вокруг «Зарядья» благоустроят к Дню города. Березовую рощу, а также другие деревья и кустарники планируют высаживать поздней осенью. Именно в это время деревья находятся в состоянии покоя и лучше адаптируются на новом месте.