BeepCar расширил географию и представил маршруты "туда и обратно"
20.02.2017, 11:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сервис поиска попутчиков в автомобильных поездках BeepCar, запущенный Mail.Ru Group, расширил список стран, на территории которых можно создавать поездки: теперь с его помощью можно организовать путешествие в Европу. Также реализован ряд новых возможностей, упрощающих организацию поездок.
География маршрутов, которые можно преодолеть с помощью BeepCar, значительно расширилась. Теперь сервис позволяет создавать поездки в Латвию, Эстонию, Литву, Финляндию, Польшу, Болгарию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Чехию и Азербайджан. Кроме того, с момента запуска BeepCar поддерживает поездки по России, Украине, республике Беларусь, Казахстану, Узбекистану, Туркменистану и Кыргызстану.
Теперь при создании поездки можно указать день и время возвращения. Таким образом, водитель может сразу найти попутчиков на обратную дорогу, не тратя время на добавление отдельной поездки.
География маршрутов, которые можно преодолеть с помощью BeepCar, значительно расширилась. Теперь сервис позволяет создавать поездки в Латвию, Эстонию, Литву, Финляндию, Польшу, Болгарию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Чехию и Азербайджан. Кроме того, с момента запуска BeepCar поддерживает поездки по России, Украине, республике Беларусь, Казахстану, Узбекистану, Туркменистану и Кыргызстану.
Теперь при создании поездки можно указать день и время возвращения. Таким образом, водитель может сразу найти попутчиков на обратную дорогу, не тратя время на добавление отдельной поездки.