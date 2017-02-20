ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Mail.Ru Group, IBS и Mellanox объявляют о создании интегрированного решения для СУБД Tarantool с применением технологий линейки СКАЛА от IBS InterLab и сетевых технологий Mellanox. Универсальное решение позволит российским компаниям и организациям строить гибкие независимые датацентричные архитектуры, в том числе платформы виртуализации данных и высокопроизводительные хабы для промышленного интернета вещей.

Разработка IBS, Mail.Ru Group и Mellanox позволит российским заказчикам создавать платформы виртуализации данных и централизованные высокоскоростные гриды данных, консолидирующие информацию из всего многообразия баз данных под управлением различных СУБД в едином источнике под управлением единой горизонтально масштабируемой, сверхотзывчивой и самоуправляемой системы. Решение будет интересно как крупным компаниям, так и организациям сектора государственного управления, заинтересованным в сведении информации о событиях по клиентам, продуктам, услугам, материалам, товарным запасам в единый пул с возможностью алгоритмического доступа ко всему массиву в реальном времени и оперативному внедрению новых алгоритмов. С таким решением под управлением работающей в оперативной памяти СУБД Tarantool отпадает необходимость адаптации к диалектам и тонким настройкам производительности в условиях использования различных СУБД, что, кроме эксплуатационных достоинств, также сокращает время ввода в продуктивный режим новых продуктов и услуг (time-to-market), основанных на алгоритмической обработке данных.

Другим перспективным направлением применения решения может стать использование его в качестве хаба для промышленного интернета вещей, в особенности в сочетании с полевыми устройствами под управлением СУБД Tarantool. АСУТП и SCADA-системы, системы управления зданиями, умные сети энергоснабжения – для всех них востребованы возможности высокопроизводительного хаба с входящим в экосистему Tarantool работающим максимально близко к данным встроенным сервером приложений.

Предконфигурированное и преднастроенное решение с производительностью, максимально приближенной к физическим пределам, обеспечит автоматическое масштабирование и будет оснащено интегрированной системой мониторинга.

"Tarantool без малого десятилетие использовался для многих высоконагруженных сервисов Mail.Ru Group, а после получения признания сообщества свободного программного обеспечения важнейшей задачей становится доведение продукта и до enterprise-сегмента. Создание высокопроизводительного предконфгирурированного решения должно сблизить продукт и крупных заказчиков из корпоративного сектора и сектора госуправления", — отметил технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group Денис Аникин.