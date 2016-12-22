На Hi-Tech Mail.Ru стартовало голосование за премию "Лучший гаджет 2016"
22.12.2016, 17:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Экспертный проект Hi-Tech Mail.Ru объявляет о старте голосования в рамках седьмой ежегодной премии «Лучший гаджет 2016 по версии рунета». Пользователи рунета выберут самые достойные устройства среди почти 200 участников в 43 номинациях.
В прошлом году за лучшую технику года голосовали более 400 тысяч пользователей. Выбирая лучших из лучших, они отдали три миллиона голосов в 34 номинациях. В списке претендентов были представлены 150 моделей, разбитые на шесть категорий: «смартфоны», «компьютеры», «камеры», «телевизоры», «гаджеты» и «операторы и ритейл».
«В 2016 году мы расширили список номинаций до 43 штук: сегмент фото/видео стал вызывать больше интереса благодаря развитию камер 360 и экшн-камер, дронов, среди производителей смартфонов в Россию официально пришли китайские гиганты Xiaomi и LeEco, появились новые имена и в других категориях. По-прежнему основной упор в премии – на сегмент смартфонов, а также на выбор лучшего оператора и ритейлера года по версии читателей проекта», — комментирует руководитель по стратегическим коммуникациям проекта Hi-Tech Mail.Ru Антон Спиридонов.
В прошлом году за лучшую технику года голосовали более 400 тысяч пользователей. Выбирая лучших из лучших, они отдали три миллиона голосов в 34 номинациях. В списке претендентов были представлены 150 моделей, разбитые на шесть категорий: «смартфоны», «компьютеры», «камеры», «телевизоры», «гаджеты» и «операторы и ритейл».
«В 2016 году мы расширили список номинаций до 43 штук: сегмент фото/видео стал вызывать больше интереса благодаря развитию камер 360 и экшн-камер, дронов, среди производителей смартфонов в Россию официально пришли китайские гиганты Xiaomi и LeEco, появились новые имена и в других категориях. По-прежнему основной упор в премии – на сегмент смартфонов, а также на выбор лучшего оператора и ритейлера года по версии читателей проекта», — комментирует руководитель по стратегическим коммуникациям проекта Hi-Tech Mail.Ru Антон Спиридонов.