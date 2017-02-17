Пользователи MAPS.ME внесли на OpenStreetMap более миллиона правок
17.02.2017, 14:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За девять месяцев с момента запуска встроенного редактора в MAPS.ME пользователи приложений нанесли на карту OpenStreetMap более миллиона обновлений и дополнений. В среднем пользователи MAPS.ME со всего мира вносят около 3500 правок в день.
MAPS.ME созданы на основе краудсорсингового картографического проекта OpenStreetMap (OSM), который развивается силами сообщества — по принципу Википедии. В апреле прошлого года в приложениях MAPS.ME появилась функция редактирования карт OpenStreetMap. Благодаря этому обновлению значительно увеличилось сообщество редакторов OSM и их активность — соответственно, выросла точность и актуальность картографической информации. На сегодняшний день число редакторов в MAPS.ME превышает 117 000 человек.
Чаще всего благодаря пользователям MAPS.ME на картах появляются адреса жилых зданий, рестораны, остановки, продуктовые магазины и кафе. За девять месяцев было нанесено более 595 000 новых объектов и отредактирована информация примерно о 360 000 объектов, а также добавлено около 145 000 заметок для 231 страны мира. Владельцы Android-устройств редактируют карты несколько активнее, чем пользователи iPhone и iPad: 58% против 42%.
Рейтинг стран по количеству редакторов возглавляет Россия. В пятерку также входят Украина, Германия, Республика Беларусь и Филиппины. А топ-5 стран по среднему числу правок на одного пользователя выглядит так: Беларусь, Россия, Германия, Украина, Филиппины.
MAPS.ME созданы на основе краудсорсингового картографического проекта OpenStreetMap (OSM), который развивается силами сообщества — по принципу Википедии. В апреле прошлого года в приложениях MAPS.ME появилась функция редактирования карт OpenStreetMap. Благодаря этому обновлению значительно увеличилось сообщество редакторов OSM и их активность — соответственно, выросла точность и актуальность картографической информации. На сегодняшний день число редакторов в MAPS.ME превышает 117 000 человек.
Чаще всего благодаря пользователям MAPS.ME на картах появляются адреса жилых зданий, рестораны, остановки, продуктовые магазины и кафе. За девять месяцев было нанесено более 595 000 новых объектов и отредактирована информация примерно о 360 000 объектов, а также добавлено около 145 000 заметок для 231 страны мира. Владельцы Android-устройств редактируют карты несколько активнее, чем пользователи iPhone и iPad: 58% против 42%.
Рейтинг стран по количеству редакторов возглавляет Россия. В пятерку также входят Украина, Германия, Республика Беларусь и Филиппины. А топ-5 стран по среднему числу правок на одного пользователя выглядит так: Беларусь, Россия, Германия, Украина, Филиппины.