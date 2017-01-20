Решение "Лаборатории Касперского" для защиты от целенаправленных атак получило сертификат ICSA Labs
20.01.2017, 18:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продукт "Лаборатории Касперского" Kaspersky Anti Targeted Attack Platform успешно прошёл квалификационное тестирование независимой лаборатории ICSA Labs в категории защиты от целенаправленных атак и передовых угроз (ATD, Advanced Threat Defense).
Тестирование представляло собой симуляцию реальной среды и длилось 33 дня. За это время на серверы, защищённые Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, было проведено 550 атак вперемешку с 377 "чистыми семплами" - это объекты, которые содержат в себе подозрительную активность, но не относятся к вредоносным (например, программа, которая делает снимки экрана, но не использует их в злонамеренных целях).
По результатам теста решение Kaspersky Anti Targeted Attack Platform обнаружило 99,44% атак, пропустив всего три объекта и показав минимальный уровень ложных срабатываний - 0,265% (один случай).
Эксперты ICSA Labs отметили, что 99,44% - впечатляющий уровень обнаружения, значительно превышающий порог сертификации в этом году. Все угрозы на момент тестирования были новыми или малоизученными, при этом 97% обнаруженных решением "Лаборатории Касперского" зловредов существовали не более одного часа (zero-hour).
"ICSA Labs - один из лидеров среди независимых компаний-тестеров, и для нас очень важно получение этого сертификата, - комментирует Олег Глебов, руководитель направления развития решений по противодействию целенаправленным атакам "Лаборатории Касперского". - Особенно здорово, что уровень защиты измеряется не "точечно" в определённый момент времени, а в течение длительного периода: таким образом тест показывает эффективность решения максимально приближённо к реальным требованиям заказчиков".
ICSA Labs (International Computer Security Association) - независимое подразделение телекоммуникационной компании Verizon, которое занимается тестированием и сертификацией решений в области информационной безопасности с 1989 года.
Тестирование представляло собой симуляцию реальной среды и длилось 33 дня. За это время на серверы, защищённые Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, было проведено 550 атак вперемешку с 377 "чистыми семплами" - это объекты, которые содержат в себе подозрительную активность, но не относятся к вредоносным (например, программа, которая делает снимки экрана, но не использует их в злонамеренных целях).
По результатам теста решение Kaspersky Anti Targeted Attack Platform обнаружило 99,44% атак, пропустив всего три объекта и показав минимальный уровень ложных срабатываний - 0,265% (один случай).
Эксперты ICSA Labs отметили, что 99,44% - впечатляющий уровень обнаружения, значительно превышающий порог сертификации в этом году. Все угрозы на момент тестирования были новыми или малоизученными, при этом 97% обнаруженных решением "Лаборатории Касперского" зловредов существовали не более одного часа (zero-hour).
"ICSA Labs - один из лидеров среди независимых компаний-тестеров, и для нас очень важно получение этого сертификата, - комментирует Олег Глебов, руководитель направления развития решений по противодействию целенаправленным атакам "Лаборатории Касперского". - Особенно здорово, что уровень защиты измеряется не "точечно" в определённый момент времени, а в течение длительного периода: таким образом тест показывает эффективность решения максимально приближённо к реальным требованиям заказчиков".
ICSA Labs (International Computer Security Association) - независимое подразделение телекоммуникационной компании Verizon, которое занимается тестированием и сертификацией решений в области информационной безопасности с 1989 года.