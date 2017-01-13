Решения "Лаборатории Касперского" получили сертификаты ФСБ и ФСТЭК
Защитное решение Кaspersky Anti Targeted Attack Platform получило сертификат ФСБ России, который подтверждает, что оно соответствует требованиям Федеральной службы безопасности к антивирусным средствам. Ещё один продукт компании, Антивирус Касперского 8.0 для Linux File Server, получил сертификат ФСТЭК. Оба документа означают, что эти решения можно использовать для работы с информацией с грифом "совершенно секретно".
"Целевые атаки стремительно становятся одной из главных киберугроз для бизнеса - они тщательно продуманны и выверены, хорошо маскируются и долгое время никак себя не выдают. В Kaspersky Anti Targeted Attack Platform мы используем статистический анализ поведения компьютеров в сети организации, чтобы пресечь атаку в самом её начале и снизить или предотвратить ущерб. Наличие сертификата Федеральной службы безопасности необходимо при использовании продукта для защиты высших органов государственной власти РФ, - рассказывает Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж "Лаборатории Касперского" в России. - У Антивируса Касперского для Linux File Server уже был ранее выданный сертификат ФСТЭК, но мы постоянно обновляем этот продукт. Новую версию можно использовать в сертифицированных для работы с секретными данными операционных системах. Это особенно важно многим заказчикам с высокими требованиями к безопасности".
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - решение для защиты от целевых атак. Главная опасность этих атак в том, что они тщательно прорабатываются под каждую конкретную организацию и при этом никак себя не обнаруживают. Итогом может стать утечка конфиденциальных данных, простой предприятия или удар по репутации. Kaspersky Anti Targeted Attack Platform противостоит нападениям на всех этапах и способно как обнаружить уже начавшуюся атаку и минимизировать ущерб от неё, так и защитить предприятие от потенциальных угроз, оценив риски для безопасности в текущей инфраструктуре.