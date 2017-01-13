ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Два корпоративных продукта "Лаборатории Касперского" прошли государственную сертификацию, которая официально позволяет использовать их для защиты данных, составляющих государственную тайну.

Защитное решение Кaspersky Anti Targeted Attack Platform получило сертификат ФСБ России, который подтверждает, что оно соответствует требованиям Федеральной службы безопасности к антивирусным средствам. Ещё один продукт компании, Антивирус Касперского 8.0 для Linux File Server, получил сертификат ФСТЭК. Оба документа означают, что эти решения можно использовать для работы с информацией с грифом "совершенно секретно".

"Целевые атаки стремительно становятся одной из главных киберугроз для бизнеса - они тщательно продуманны и выверены, хорошо маскируются и долгое время никак себя не выдают. В Kaspersky Anti Targeted Attack Platform мы используем статистический анализ поведения компьютеров в сети организации, чтобы пресечь атаку в самом её начале и снизить или предотвратить ущерб. Наличие сертификата Федеральной службы безопасности необходимо при использовании продукта для защиты высших органов государственной власти РФ, - рассказывает Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж "Лаборатории Касперского" в России. - У Антивируса Касперского для Linux File Server уже был ранее выданный сертификат ФСТЭК, но мы постоянно обновляем этот продукт. Новую версию можно использовать в сертифицированных для работы с секретными данными операционных системах. Это особенно важно многим заказчикам с высокими требованиями к безопасности".

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - решение для защиты от целевых атак. Главная опасность этих атак в том, что они тщательно прорабатываются под каждую конкретную организацию и при этом никак себя не обнаруживают. Итогом может стать утечка конфиденциальных данных, простой предприятия или удар по репутации. Kaspersky Anti Targeted Attack Platform противостоит нападениям на всех этапах и способно как обнаружить уже начавшуюся атаку и минимизировать ущерб от неё, так и защитить предприятие от потенциальных угроз, оценив риски для безопасности в текущей инфраструктуре.