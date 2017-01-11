Tarantool, СУБД Mail.Ru Group, поможет Yota взаимодействовать с клиентами
11.01.2017, 13:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мобильный оператор Yota начал коммерческую эксплуатацию СУБД Tarantool, разработанной Mail.Ru Group. Использование Tarantool позволит Yota ускорить доступ к данным биллинга и повысить интерактивность услуг для клиентов. Кроме того, оператор планирует на основе этой технологии запустить формирование персональных предложений с учетом индивидуальных потребностей пользователей.
Yota – одна из первых телекоммуникационных компаний, оценивших преимущества Tarantool: высокую скорость работы, функциональность, простоту и удобство использования. Система будет применяться оператором для онлайн-обработки данных. Ее внедрение позволит сэкономить значительные суммы на лицензиях и серверах.
«Прежде чем выводить Tarantool на рынок, мы много лет использовали ее на наших собственных проектах, в результате чего смогли предложить нашим партнерам оптимальный продукт. Наша СУБД идеально подходит для бизнеса со сложной инфраструктурой, в том числе для телеком-компаний, и мы рады, что Yota оценила ее преимущества», — прокомментировал Денис Аникин, технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group.
«Использование Tarantool позволяет значительно ускорить доступ к данным биллинга, улучшить интерактивность услуг для наших пользователей, включая использование мобильного приложения, а также доступ в «Личный кабинет», формировать для клиентов предложения различных сервисов и услуг в зависимости от их персонального профиля потребления», — говорит директор департамента внедрения и сопровождения Yota Константин Горелик.
Yota – одна из первых телекоммуникационных компаний, оценивших преимущества Tarantool: высокую скорость работы, функциональность, простоту и удобство использования. Система будет применяться оператором для онлайн-обработки данных. Ее внедрение позволит сэкономить значительные суммы на лицензиях и серверах.
«Прежде чем выводить Tarantool на рынок, мы много лет использовали ее на наших собственных проектах, в результате чего смогли предложить нашим партнерам оптимальный продукт. Наша СУБД идеально подходит для бизнеса со сложной инфраструктурой, в том числе для телеком-компаний, и мы рады, что Yota оценила ее преимущества», — прокомментировал Денис Аникин, технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group.
«Использование Tarantool позволяет значительно ускорить доступ к данным биллинга, улучшить интерактивность услуг для наших пользователей, включая использование мобильного приложения, а также доступ в «Личный кабинет», формировать для клиентов предложения различных сервисов и услуг в зависимости от их персонального профиля потребления», — говорит директор департамента внедрения и сопровождения Yota Константин Горелик.