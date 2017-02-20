Цифровое будущее России обсудят 24-26 мая в Иннополисе
20.02.2017, 16:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 5000 участников встретятся в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России – 2017» для обсуждения и обеспечения глобального технологического развития российской промышленности и экономики. Конференция пройдет в Иннополисе (Татарстан) с 24 по 26 мая 2017 года.
Основными темами ЦИПР станут: цифровая экономика, несырьевой экспорт и киберфизическая безопасность. За три дня работы конференции участники обсудят ситуацию с продвижением технологий на внешние рынки; экспорт комплексных IT-систем, а также импортозамещение и повышение конкурентоспособности продуктов. Большое внимание также будет уделено вопросам цифровой экономики России. В частности, специалисты обсудят инфраструктурную готовность к Чемпионату мира по футболу 2018, переход на цифровые методы проектирования как в железнодорожной отрасли, так и в ядерной энергетике. Специализированные сессии планируются в том числе и по вопросам киберфизической безопасности. В рамках выступлений и дискуссий будут обсуждаться интеллектуальные системы контроля; системы идентификации, а также конверсия производств предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Конференция ЦИПР уже зарекомендовала себя как эффективная площадка не только для диалога между государством и бизнес-сообществом по вопросам развития информационных технологий, но и как место для проведения результативных переговоров и дальнейшего подписания соглашений о сотрудничестве и реализации проектов. В работе ЦИПР-2016 приняли участие более 380 российских и международных компаний, среди которых Siemens, Максима Телеком, SAP, Вертолёты России, Росэлектроника, «Объединённая судостроительная корпорация», Техмаш и другие, и было подписано 18 соглашений между такими лидерами рынка, как «Вертолеты России», «НЦИ», «РТ-Информ», «1С», Yandex и т.д.
Основными темами ЦИПР станут: цифровая экономика, несырьевой экспорт и киберфизическая безопасность. За три дня работы конференции участники обсудят ситуацию с продвижением технологий на внешние рынки; экспорт комплексных IT-систем, а также импортозамещение и повышение конкурентоспособности продуктов. Большое внимание также будет уделено вопросам цифровой экономики России. В частности, специалисты обсудят инфраструктурную готовность к Чемпионату мира по футболу 2018, переход на цифровые методы проектирования как в железнодорожной отрасли, так и в ядерной энергетике. Специализированные сессии планируются в том числе и по вопросам киберфизической безопасности. В рамках выступлений и дискуссий будут обсуждаться интеллектуальные системы контроля; системы идентификации, а также конверсия производств предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Конференция ЦИПР уже зарекомендовала себя как эффективная площадка не только для диалога между государством и бизнес-сообществом по вопросам развития информационных технологий, но и как место для проведения результативных переговоров и дальнейшего подписания соглашений о сотрудничестве и реализации проектов. В работе ЦИПР-2016 приняли участие более 380 российских и международных компаний, среди которых Siemens, Максима Телеком, SAP, Вертолёты России, Росэлектроника, «Объединённая судостроительная корпорация», Техмаш и другие, и было подписано 18 соглашений между такими лидерами рынка, как «Вертолеты России», «НЦИ», «РТ-Информ», «1С», Yandex и т.д.