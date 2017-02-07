ВКонтакте начинает тестирование персонализированной рекламы в сообществах
07.02.2017, 14:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С сегодняшнего дня представители крупных сообществ ВКонтакте будут получать приглашения на тестирование нового рекламного инструмента, которое начнётся в марте 2017 года. Новая система монетизации сообществ была анонсирована в декабре прошлого года: вместо прямых размещений рекламы администраторам будет предложено получать доход от ВКонтакте за размещение рекламных записей на странице сообщества и в ленте новостей. Модерация и таргетинг такой рекламы будут осуществляться представителями социальной сети. Новая система нацелена на улучшение качества и эффективности рекламы в сообществах.
Владельцы сообществ смогут определить, какое количество рекламы будет передано в управление рекламной системе ВКонтакте. Система будет учитывать тематику группы, подбирая релевантные для пользователя и сообщества объявления. Например, в сообществах с видеоконтентом будут показываться преимущественно видеоролики, подписчики групп про машины будут в первую очередь видеть рекламу автомобильной тематики.
Александр Круглов, директор по развитию ВКонтакте:
«Сообщества ВКонтакте заменили огромному количеству людей сайты. При этом до сих пор большая часть рекламных размещений в группах ВКонтакте — это статичные баннеры с оплатой за факт размещения. Такой формат был популярен на сайтах в интернете 10 лет назад, сегодня же основным способом монетизации для большинства сайтов любой тематики являются различные рекламные сети. Администратор сайта выделяет место для блока, а рекламные системы подбирают каждому посетителю уникальное объявление. Аналогично будет работать и новый инструмент ВКонтакте.
Новая схема имеет ряд существенных преимуществ для пользователей и администраторов сообществ. Пользователи будут видеть более персонализированную и качественную рекламу, при этом её количество не увеличится. В то же время доход администраторов станет более стабильным и будет привязан к качеству аудитории сообщества. Кроме того, исчезнут риски блокировок сообществ из-за некачественной рекламы».
Владельцы сообществ смогут определить, какое количество рекламы будет передано в управление рекламной системе ВКонтакте. Система будет учитывать тематику группы, подбирая релевантные для пользователя и сообщества объявления. Например, в сообществах с видеоконтентом будут показываться преимущественно видеоролики, подписчики групп про машины будут в первую очередь видеть рекламу автомобильной тематики.
Александр Круглов, директор по развитию ВКонтакте:
«Сообщества ВКонтакте заменили огромному количеству людей сайты. При этом до сих пор большая часть рекламных размещений в группах ВКонтакте — это статичные баннеры с оплатой за факт размещения. Такой формат был популярен на сайтах в интернете 10 лет назад, сегодня же основным способом монетизации для большинства сайтов любой тематики являются различные рекламные сети. Администратор сайта выделяет место для блока, а рекламные системы подбирают каждому посетителю уникальное объявление. Аналогично будет работать и новый инструмент ВКонтакте.
Новая схема имеет ряд существенных преимуществ для пользователей и администраторов сообществ. Пользователи будут видеть более персонализированную и качественную рекламу, при этом её количество не увеличится. В то же время доход администраторов станет более стабильным и будет привязан к качеству аудитории сообщества. Кроме того, исчезнут риски блокировок сообществ из-за некачественной рекламы».