ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российская транснациональная компания выпустила заявление по поводу обысков в украинских офисах компании. В тексте говорится:



"Две недели тому назад против нашей компании в Украине были введены санкции и наши сервисы: поиск, карты, навигация и многие другие были заблокированы. Сегодня в наших офисах в Киеве и в Одессе прошли обыски СБУ. Из того, что нам известно, наших сотрудников ООО Яндекс.Украины обвиняют в том, что они передавали персональную информацию об украинских пользователях российским спецслужбам. Мы бы хотели прокомментировать это.

Ни у сотрудников Яндекс.Украины, ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей Яндекса. Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности для обеспечения этого, данные о пользователях обезличены и анонимны.

Существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные – но на это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна счесть его обоснованным. Никакой передачи данных, в которой обвиняют Яндекс, не было.

Сейчас мы консультируемся с юристами и будем предпринимать необходимые юридические действия для защиты нашей команды – для нас сейчас это самый важный приоритет".