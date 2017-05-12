12 мая в Рахманиновском зале МГК прозвучат шедевры мирового фортепианного репертуара
12.05.2017, 15:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ.«Среди современной талантливой молодёжи, которую я хорошо знаю, Никита Мндоянц является подлинным бриллиантом, украшающим нашу композиторскую и пианистическую школу». Такую характеристику дал юному тогда пианисту патриарх отечественной музыкальной культуры Тихон Хренников. И сейчас, уже будучи обладателем многих призов на композиторских и фортепианных конкурсах, членом Союза композиторов России, солистом Московской филармонии, Никита блестяще оправдывает выданный ему аванс.
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ, 12 мая, пятница, 19.00
АБОНЕМЕНТ №55
«ФОРТЕПИАННЫЕ ТРАНСКРИПЦИИ»
Никита МНДОЯНЦ(фортепиано)
В программе:
Л. ван Бетховен – Шесть багателей, соч. 126
Р. Вагнер – Ф. Лист – Увертюра к опере «Тангейзер»
С. Прокофьев – Н. Мндоянц – Скерцо из Симфонии № 5
С. Прокофьев – Соната № 8 си-бемоль мажор, соч. 84
Программа сольного вечера в Рахманиновском зале — собрание шедевров мирового фортепианного репертуара. Здесь представлены Багатели Бетховена, увертюра к опере «Тангейзер» Вагнера в транскрипции Листа, Скерцо из Пятой симфонии Прокофьева в транскрипции самого Н. Мндоянца, а также Восьмая соната Прокофьева.
Никита Мндоянц родился 31 марта 1989 г. в Москве в семье музыкантов. В 1995 г. Никита поступил в ЦМШ при МГК имени П.И. Чайковского в класс Заслуженного учителя России Т.Л. Колосс. Со второго класса он параллельно занимается композицией у профессора Московской консерватории Т.А. Чудовой.
В 2011 году с отличием окончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского (по классу композиции — у профессора А.В. Чайковского, по классу фортепиано — у профессора А.А. Мндоянца и профессора Н.А. Петрова). Там же в 2014году окончил аспирантуру (руководитель — профессор А.В. Чайковский, научный руководитель — Ю.Б. Абдоков). С 2013 года преподаёт на кафедре инструментовки композиторского факультета МГК имени П.И. Чайковского.
C 2012 года — член Союза московских композиторов РФ.
Никита неоднократно становился победителем нескольких международных конкурсов как пианист и как композитор. В ноябре 2007 года он победил на VII Международном конкурсе пианистов имени И.Я. Падеревского в Польше, где также получил специальный приз за лучший полуфинал. В 2013 году стал финалистом 14-го международного конкурса пианистов им. Вэна Клайберна в Форт-Уорте, США.
В 2014 году стал победителем III Международного Конкурса молодых композиторов им. Н.Я. Мясковского.
В девятилетнем возрасте он сыграл свой первый сольный концерт в г. Хельсинки в зале Академии им. Я. Сибелиуса. Концерт был записан и издан на диске фирмой “VistaVera”. Вслед за концертом в Хельсинки последовали его выступления в различных городах России, а также за рубежом: в Германии, Италии, Испании, Португалии, Польше, Латвии, Эстонии, Китае, Швейцарии, Израиле, Франции, США, Украине.
Никита неоднократно принимал участие в различных международных музыкальных фестивалях: «Кремль музыкальный», «Московская осень», в Iи II фортепианном фестивалях в Санкт–Петербурге, в XIV Международном фестивале пианистов в Лиепае (Латвия). В январе 2003 года он принял участие в музыкальном фестивале, посвящённом Международному Экономическому Форуму в Давосе (Швейцария).
В 2008 – 2010 годах с огромным успехом играл сольные концерты в рамках престижных фестивалей в США, Польше и Франции, Швейцарии.
C 2012 года является приглашённым композитором на Международном Музыкальном Фестивале в г. Висамбуре (Франция).
Никита выступает в лучших залах Москвы и Санкт-Петербурга с ведущими оркестрами страны, в том числе с Государственным академическим симфоническим оркестром им. Е. Светланова (дирижёр — Ф. Коробов) и с Заслуженным коллективом России академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии (дирижёр — А. Сладковский). Он играл также с такими дирижерами, как Э. Клас, Л. Слаткин, В. Зива, А. Рудин, А. Маркин, Ф. Глущенко, М. Рахлевский, И. Солженицын, М. Аннамамедов, Н. Хондзинский, В. Урюпин, С. Безродная, К. Орбелян, В. Валеев, В. Халилов.
Важной вехой на его творческом пути было исполнение в 2004 году в ансамбле со знаменитым Квартетом им. Бородина Квинтета Д. Шостаковича. Является одним из героев документальных фильмов «Русские вундеркинды» (2000) и «Конкуренты» (2009) снятых немецкой фирмой Lichtfilm (реж.Ирена Лангеман).
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ, 12 мая, пятница, 19.00
АБОНЕМЕНТ №55
«ФОРТЕПИАННЫЕ ТРАНСКРИПЦИИ»
Никита МНДОЯНЦ(фортепиано)
В программе:
Л. ван Бетховен – Шесть багателей, соч. 126
Р. Вагнер – Ф. Лист – Увертюра к опере «Тангейзер»
С. Прокофьев – Н. Мндоянц – Скерцо из Симфонии № 5
С. Прокофьев – Соната № 8 си-бемоль мажор, соч. 84
Программа сольного вечера в Рахманиновском зале — собрание шедевров мирового фортепианного репертуара. Здесь представлены Багатели Бетховена, увертюра к опере «Тангейзер» Вагнера в транскрипции Листа, Скерцо из Пятой симфонии Прокофьева в транскрипции самого Н. Мндоянца, а также Восьмая соната Прокофьева.
Никита Мндоянц родился 31 марта 1989 г. в Москве в семье музыкантов. В 1995 г. Никита поступил в ЦМШ при МГК имени П.И. Чайковского в класс Заслуженного учителя России Т.Л. Колосс. Со второго класса он параллельно занимается композицией у профессора Московской консерватории Т.А. Чудовой.
В 2011 году с отличием окончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского (по классу композиции — у профессора А.В. Чайковского, по классу фортепиано — у профессора А.А. Мндоянца и профессора Н.А. Петрова). Там же в 2014году окончил аспирантуру (руководитель — профессор А.В. Чайковский, научный руководитель — Ю.Б. Абдоков). С 2013 года преподаёт на кафедре инструментовки композиторского факультета МГК имени П.И. Чайковского.
C 2012 года — член Союза московских композиторов РФ.
Никита неоднократно становился победителем нескольких международных конкурсов как пианист и как композитор. В ноябре 2007 года он победил на VII Международном конкурсе пианистов имени И.Я. Падеревского в Польше, где также получил специальный приз за лучший полуфинал. В 2013 году стал финалистом 14-го международного конкурса пианистов им. Вэна Клайберна в Форт-Уорте, США.
В 2014 году стал победителем III Международного Конкурса молодых композиторов им. Н.Я. Мясковского.
В девятилетнем возрасте он сыграл свой первый сольный концерт в г. Хельсинки в зале Академии им. Я. Сибелиуса. Концерт был записан и издан на диске фирмой “VistaVera”. Вслед за концертом в Хельсинки последовали его выступления в различных городах России, а также за рубежом: в Германии, Италии, Испании, Португалии, Польше, Латвии, Эстонии, Китае, Швейцарии, Израиле, Франции, США, Украине.
Никита неоднократно принимал участие в различных международных музыкальных фестивалях: «Кремль музыкальный», «Московская осень», в Iи II фортепианном фестивалях в Санкт–Петербурге, в XIV Международном фестивале пианистов в Лиепае (Латвия). В январе 2003 года он принял участие в музыкальном фестивале, посвящённом Международному Экономическому Форуму в Давосе (Швейцария).
В 2008 – 2010 годах с огромным успехом играл сольные концерты в рамках престижных фестивалей в США, Польше и Франции, Швейцарии.
C 2012 года является приглашённым композитором на Международном Музыкальном Фестивале в г. Висамбуре (Франция).
Никита выступает в лучших залах Москвы и Санкт-Петербурга с ведущими оркестрами страны, в том числе с Государственным академическим симфоническим оркестром им. Е. Светланова (дирижёр — Ф. Коробов) и с Заслуженным коллективом России академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии (дирижёр — А. Сладковский). Он играл также с такими дирижерами, как Э. Клас, Л. Слаткин, В. Зива, А. Рудин, А. Маркин, Ф. Глущенко, М. Рахлевский, И. Солженицын, М. Аннамамедов, Н. Хондзинский, В. Урюпин, С. Безродная, К. Орбелян, В. Валеев, В. Халилов.
Важной вехой на его творческом пути было исполнение в 2004 году в ансамбле со знаменитым Квартетом им. Бородина Квинтета Д. Шостаковича. Является одним из героев документальных фильмов «Русские вундеркинды» (2000) и «Конкуренты» (2009) снятых немецкой фирмой Lichtfilm (реж.Ирена Лангеман).