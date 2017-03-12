14 марта состоится финал конкурса "Знатоки военной истории России"
12.03.2017, 15:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Финал конкурса «Знатоки военной истории России» состоится 14 марта в Центральном музее Вооружённых cил России. В нём примут участие 10 команд из школ и колледжей, набравших наибольшее количество баллов по итогам заочного тура конкурса. Об этом сообщили в Департаменте образования столицы.
В финале ребята продемонстрируют свои умения в различных конкурсах. Командам предстоит представить экспонат, опираясь на текст исторического источника и собственные знания, также нужно будет ответить на вопросы, связанные с реликвиями из фондов музея, художественно-документальными фильмами, песнями и музыкальными композициями.
Отборочный этап конкурса проводился с 7 по 30 ноября 2016 года дистанционно на портале Городского методического центра. В нём приняли участие 136 команд из 76 школ и колледжей. Конкурсантам необходимо было ответить на 15 вопросов.
Городской конкурс «Знатоки военной истории России» проводится в столице в третий раз. Участие в нём позволяет учащимся расширить свои знания по военной истории России, приобщиться к героическому прошлому страны.
В финале ребята продемонстрируют свои умения в различных конкурсах. Командам предстоит представить экспонат, опираясь на текст исторического источника и собственные знания, также нужно будет ответить на вопросы, связанные с реликвиями из фондов музея, художественно-документальными фильмами, песнями и музыкальными композициями.
Отборочный этап конкурса проводился с 7 по 30 ноября 2016 года дистанционно на портале Городского методического центра. В нём приняли участие 136 команд из 76 школ и колледжей. Конкурсантам необходимо было ответить на 15 вопросов.
Городской конкурс «Знатоки военной истории России» проводится в столице в третий раз. Участие в нём позволяет учащимся расширить свои знания по военной истории России, приобщиться к героическому прошлому страны.