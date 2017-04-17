ОРЕАНДА-НОВОСТИ Во всероссийской акции «День экологических знаний» приняли участие 1500 библиотек из 74 регионов России. Федеральная акция прошла при поддержке Минприроды России и Министерства культуры Российской Федерации в рамках Года экологии.



Одним из ключевых мероприятий стал научный стендап молодых специалистов-экологов «Расскажи свою идею министру» во Российской государственной библиотеке для молодежи. В нём принял участие Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Он подарил участникам акции книги об экологическом туризме на особо охраняемых природных территориях, презентовал документальный фильм о редких видах животных, а также записал просветительский ролик по проблемам экологии. Затем прошедшие предварительный отбор молодые ученые представили министру свои инновационные идеи по улучшению состояния окружающей среды.



В акции «День экологических знаний» приняли участие библиотеки всех типов и ведомственной принадлежности – от научных до сельских, от специализированных до школьных. Прекрасным показателем их системной работы стало проведение в этот день серии разноформатных, политематических мероприятий. Самыми активными регионами стали Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Самарская область, Московская область, Пензенская область, Республика Адыгея и Красноярский край.