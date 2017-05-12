16 мая в Московской консерватории почтут память пианистки Екатерины Воскресенской
12.05.2017, 15:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 мая в Московской консерватории почтут светлую память Екатерины Воскресенской – талантливой пианистки, трагически погибшей в автокатастрофе. Её отец – профессор, народный артист России Михаил Воскресенский– ежегодно посвящает одну из программ сезона памяти дочери.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
16мая, вторник, 19.00
АБОНЕМЕНТ №17
«МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ И УЧЕНИКИ»
Памяти Екатерины ВОСКРЕСЕНСКОЙ
Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ (фортепиано)
В программе:
Гайдн – Соната ми минор, HobXVI: 34
Шуберт – Шесть музыкальных моментов
Бетховен – Соната №8 до минор «Патетическая», соч.13
Брамс – Четыре пьесы, соч.119
В этом году выбор музыканта связан с популярными сочинениями немецких и австрийских композиторов, представляющих такие стилевые направления, как классицизм и романтизм. Концерт откроется Сонатой ми минор Йозефа Гайдна, написанной в 1778 году. Далее для слушателей прозвучат Шесть музыкальных моментов Шуберта, «Патетическая» соната Бетховена и Четыре пьесы Брамса.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
16мая, вторник, 19.00
АБОНЕМЕНТ №17
«МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ И УЧЕНИКИ»
Памяти Екатерины ВОСКРЕСЕНСКОЙ
Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ (фортепиано)
В программе:
Гайдн – Соната ми минор, HobXVI: 34
Шуберт – Шесть музыкальных моментов
Бетховен – Соната №8 до минор «Патетическая», соч.13
Брамс – Четыре пьесы, соч.119
В этом году выбор музыканта связан с популярными сочинениями немецких и австрийских композиторов, представляющих такие стилевые направления, как классицизм и романтизм. Концерт откроется Сонатой ми минор Йозефа Гайдна, написанной в 1778 году. Далее для слушателей прозвучат Шесть музыкальных моментов Шуберта, «Патетическая» соната Бетховена и Четыре пьесы Брамса.