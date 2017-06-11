ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские компании представят свои проекты на крупнейшем европейском анимационном кинорынке MIFA в Аннеси (Франция) с 13 по 16 июня 2017 года. Всего на мероприятии во Франции соберутся 1200 компаний из 69 стран. Ежегодно событие объединяет более 12 000 профессионалов анимационной отрасли.

«MIFA – один из ключевых кинорынков анимационной отрасли. Уже шестой год подряд Россия участвует в нем объединенным стендом, на котором представлены крупнейшие отечественные анимационные бренды. Это играет важную роль в укреплении позиций отечественной мультипликации на международном уровне», - рассказывает Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

По словам Ирины Матусовой, интерес к российским проектам растёт год от года. «Некоторые отечественные сериалы уже стали символами нашей страны. Их узнают и любят зрители по всему миру», - добавила она.

На российском стенде, организованном Ассоциацией анимационного кино при поддержке Министерства культуры РФ, в этом году будут работать 16 студий-производителей анимационного контента: «Мельница», «ГК РИКИ», «Союзмультфильм», Mirsand, «КиноАтис», «Анимаккорд», «Аэроплан», «Паровоз», «Мастер-Фильм», Open Alliance Media, Метрафильм, X-Media Digital, «Татармультфильм», «Частные технологии», школа-студия «ШАР».

«Союзмультфильм», переживающий сейчас новый этап развития, привезёт полнометражный кукольный фильм «Гофманиада», работа над которым шла больше 10 лет.