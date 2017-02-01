17 февраля в Центральном Доме Художника выступит джазовая певица Анна Бутурлина
01.02.2017, 10:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 февраля в Центральном Доме Художника выступит джазовая певица Анна Бутурлина. Это будет её первый большой концерт после долгого перерыва, новая программа получила название "Джаз в двух действиях", на сцену вместе с Анной поднимутся выдающиеся российские джазмены Алексей Беккер (рояль, клавиши), Макар Новиков (контрабас, бас-гитара), Александр Зингер (барабаны). Специальные гости программы - гранды нашего джаза Анатолий Кролл и Даниил Крамер.
"Я стоял у истоков профессиональной деятельности Анны Бутурлиной", - говорит народный артист РФ Анатолий Кролл. "Она, будучи совсем ещё юной певицей, была солисткой моего оркестра. И она заявила о себе в составе коллектива, который был признан лучшим биг-бэндом России, там работали только звёздные музыканты. На фестивале в Монтрё мы получили приз за выдающееся выступление, это единственный такой случай для российского коллектива. Анечка Бутурлина - удивительно талантливый человек. Бывает, что люди этого достигают непосильным трудом, это тоже надо уважать, но она еще - дитя Господа Бога. Ей природа дала очень большие возможности, и она ими очень правильно распорядилась. Она любит то, чем занимается, живет музыкой. Я с огромной симпатией отношусь к ней и как к человеку, и как к исполнителю. Не случайно, спустя много лет после того, как мы с ней сотрудничали в одном коллективе, мы часто встречаемся в моих проектах, где я выступаю уже как продюсер. Я могу сказать абсолютно без натяжки, хотя, конечно, трудно распределять места как в спорте на пьедестале, но одно из первых мест, если на самом деле не первое, она занимает в нашем российском джазе как певица. И я абсолютно уверенно об этом говорю, безо всякого пафоса".
"Уверен, что концерт будет блестящим", - утверждает народный артист РФ Даниил Крамер. "Аня уже много лет занимает однозначно лидерскую позицию в отечественном вокальном джазе, её исполнение всегда отличается жанровой многоплановостью, великолепным качеством вокала, блестящими импровизациями, интереснейшими творческими идеями, часто неожиданным прочтением известных произведений. Она ярко выраженный творческий лидер. Её голос легок, блестящ, но при этом способен быть глубоким и лиричным. Её артистизм абсолютно естественен, она просто живёт на сцене. Так что публику, я уверен, ожидает концерт, в котором будет всё - разнообразие жанров, ритмов, темпов, идей, импровизаций".
"После долгой паузы, которая была связана с рождением моей второй дочки, я вновь выхожу на сцену! Я выхожу к вам, дорогие мои друзья, слушатели, зрители, с большим сольным концертом. Он состоится в Центральном доме художника 17 февраля. Это будет новая ступень и новый этап в моей творческой жизни. Ведь я стала другой. Я теперь дважды мама", - говорит Анна Бутурлина. "Я очень соскучилась по своей любимой работе, поэтому хочу делиться с вами радостью, которую мне приносит джаз. Да, это будет джаз! Джаз на разных языках, джаз в неожиданных и традиционных интерпретациях, джаз многоликий и многогранный. Джаз, как я его понимаю и чувствую, проникнутый светом и любовью, джаз наполненный самой жизнью. Джаз лирический и джаз летящий в свинговых ритмах".
"Я стоял у истоков профессиональной деятельности Анны Бутурлиной", - говорит народный артист РФ Анатолий Кролл. "Она, будучи совсем ещё юной певицей, была солисткой моего оркестра. И она заявила о себе в составе коллектива, который был признан лучшим биг-бэндом России, там работали только звёздные музыканты. На фестивале в Монтрё мы получили приз за выдающееся выступление, это единственный такой случай для российского коллектива. Анечка Бутурлина - удивительно талантливый человек. Бывает, что люди этого достигают непосильным трудом, это тоже надо уважать, но она еще - дитя Господа Бога. Ей природа дала очень большие возможности, и она ими очень правильно распорядилась. Она любит то, чем занимается, живет музыкой. Я с огромной симпатией отношусь к ней и как к человеку, и как к исполнителю. Не случайно, спустя много лет после того, как мы с ней сотрудничали в одном коллективе, мы часто встречаемся в моих проектах, где я выступаю уже как продюсер. Я могу сказать абсолютно без натяжки, хотя, конечно, трудно распределять места как в спорте на пьедестале, но одно из первых мест, если на самом деле не первое, она занимает в нашем российском джазе как певица. И я абсолютно уверенно об этом говорю, безо всякого пафоса".
"Уверен, что концерт будет блестящим", - утверждает народный артист РФ Даниил Крамер. "Аня уже много лет занимает однозначно лидерскую позицию в отечественном вокальном джазе, её исполнение всегда отличается жанровой многоплановостью, великолепным качеством вокала, блестящими импровизациями, интереснейшими творческими идеями, часто неожиданным прочтением известных произведений. Она ярко выраженный творческий лидер. Её голос легок, блестящ, но при этом способен быть глубоким и лиричным. Её артистизм абсолютно естественен, она просто живёт на сцене. Так что публику, я уверен, ожидает концерт, в котором будет всё - разнообразие жанров, ритмов, темпов, идей, импровизаций".
"После долгой паузы, которая была связана с рождением моей второй дочки, я вновь выхожу на сцену! Я выхожу к вам, дорогие мои друзья, слушатели, зрители, с большим сольным концертом. Он состоится в Центральном доме художника 17 февраля. Это будет новая ступень и новый этап в моей творческой жизни. Ведь я стала другой. Я теперь дважды мама", - говорит Анна Бутурлина. "Я очень соскучилась по своей любимой работе, поэтому хочу делиться с вами радостью, которую мне приносит джаз. Да, это будет джаз! Джаз на разных языках, джаз в неожиданных и традиционных интерпретациях, джаз многоликий и многогранный. Джаз, как я его понимаю и чувствую, проникнутый светом и любовью, джаз наполненный самой жизнью. Джаз лирический и джаз летящий в свинговых ритмах".