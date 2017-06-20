21 июня в МГК прозвучит программа "Только Моцарт"
20.06.2017, 16:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 июня в Малом зале – программа "Только Моцарт" для поклонников австрийского гения.
Несравненный знаток человеческой души — Вольфганг Амадей Моцарт — до сих пор остаётся вершиной и эталоном музыкального искусства. Концерт 21 июня в Малом зале Консерватории будет посвящён исключительно творчеству австрийского гения. В мажорном "букете" программы — фортепианные концерты (№№ 13, 23 и 28), праздничная Кассация № 2 и увертюра к опере "Похищение из Сераля".
Великолепную программу представит не менее впечатляющий состав участников: Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации, по праву считающийся одним из лучших военных музыкальных художественно-творческих коллективов войск национальной гвардии (художественный руководитель — Владимир Васяк), за пульт которого поочерёдно встанут Игорь Левандовский, Аркадий Шмелёв и Азат Шахмухаметов; солистом выступит лауреат международных конкурсов Денис Чефанов.
Несравненный знаток человеческой души — Вольфганг Амадей Моцарт — до сих пор остаётся вершиной и эталоном музыкального искусства. Концерт 21 июня в Малом зале Консерватории будет посвящён исключительно творчеству австрийского гения. В мажорном "букете" программы — фортепианные концерты (№№ 13, 23 и 28), праздничная Кассация № 2 и увертюра к опере "Похищение из Сераля".
Великолепную программу представит не менее впечатляющий состав участников: Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации, по праву считающийся одним из лучших военных музыкальных художественно-творческих коллективов войск национальной гвардии (художественный руководитель — Владимир Васяк), за пульт которого поочерёдно встанут Игорь Левандовский, Аркадий Шмелёв и Азат Шахмухаметов; солистом выступит лауреат международных конкурсов Денис Чефанов.