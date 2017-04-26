ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во время фестиваля "Московская весна" проведут более 30 тематических экскурсий. Горожанам расскажут об известных столичных улицах — Тверской, Кузнецком Мосте, Арбате и других. Например, во время пеших прогулок экскурсоводы покажут здание, в котором работали герои фильма "Служебный роман", и проведут по переулкам Арбата, где гуляли персонажи романа "Мастер и Маргарита". Также посетители услышат интересные факты об именитых столичных гостиницах XVII–XIX веков.

Экскурсии будут проходить каждый день с 28 апреля по 8 мая. Предусмотрены дневные (в 13:00 и 16:00) и вечерние (в 19:00) пешие прогулки. Попасть на экскурсии можно будет абсолютно бесплатно и без предварительной регистрации. Чтобы прогуляться с гидом, нужно подойти к началу экскурсии на одну из фестивальных площадок — на Новом Арбате или в Столешникове переулке (расписание смотрите ниже).

Во время экскурсии "Москва гостеприимная" участники узнают об истории самых известных гостиниц столицы XVII–XIX веков — "Гранд Отеля", "Шевалье", "Дрездена", "Националя", "Москвы". Экскурсоводы подробнее остановятся на личностях их владельцев и известных постояльцев, а также расскажут о том, как гостиницы в прошлом конкурировали между собой. Участники смогут узнать особенности жизни на постоялых дворах и в меблированных комнатах.

Экскурсия "Парадная и непарадная Тверская" посвящена главной улице столицы. Горожане узнают, что именно на Тверской улице проложили первую в столице линию конной железной дороги для пассажирских повозок. А также им расскажут, как эта улица связана с историей московских трамваев и троллейбусов.

Во время прогулки по Камергерскому переулку гид расскажет об истории создания Московского художественного театра имени А.П. Чехова. Также экскурсанты узнают, где находилась редакция сатирического журнала "Будильник", в котором печатались Антон Чехов и Владимир Гиляровский. А пешая экскурсия по Кузнецкому Мосту раскроет секреты самой дорогой и модной улицы столицы XIX века. Экскурсантам расскажут, где первоначально находился легендарный ресторан "Яр", как Кузнецкий Мост стал самой модной французской улицей. Кроме того, гид покажет здание, где располагалось статистическое учреждение, в котором работали герои фильма "Служебный роман".

Во время экскурсии "Герои Булгакова в арбатских переулках" гости узнают, как Арбат и его переулки связаны с жизнью главных персонажей романа "Мастер и Маргарита". Пеший маршрут "Два Арбата" — об истории двух соседних улиц. Участников посвятят в историю возникновения и строительства Арбата и Нового Арбата, расскажут о том, в каких книгах, картинах и фильмах используются образы этих улиц.

Для желающих познакомиться с музыкальной историей столичных улиц подготовили три пешеходных маршрута. На одном из них, "Наполним музыкой сердца…", расскажут, где находилась первая школа сестер Гнесиных, как жил Александр Грибоедов, который был не только писателем, но и композитором, в том числе сочинял вальсы. Второй маршрут, "Музыкальная Москва: колыбель классики", посвящен знаменитым музыкантам и учебным заведениям, которые воспитали не одно поколение отечественных композиторов. Также здесь можно будет узнать о возникновении Большого театра, о том, какая улица считается музеем классицизма и как связаны винные подвалы и классическая музыка. На экскурсии "Секреты музыкального цеха: где куют таланты?" гиды расскажут о главных музыкальных учебных заведениях страны — Московской консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных, а также подробности о тех исторических зданиях, в которых они расположены.

Все экскурсии пройдут во время фестиваля "Московская весна", который начнется в пятницу, 28 апреля, и продлится до 9 мая. Всего в мероприятиях задействовано 57 площадок, из них 38 будут музыкальными. На них выступят участники международного вокального конкурса "Московская весна a cappella", который впервые проводят на фестивале. Перед москвичами покажут свое мастерство 168 сольных исполнителей и вокальных коллективов из России, Великобритании, Испании, Италии, США, Венгрии, Франции, Польши, Сингапура, Грузии, Литвы и Украины.

Впервые фестивальными площадками станут балконы и крыши некоторых зданий в столице. Участники конкурса споют для москвичей с крыш одной из башен на площади Революции и дома на Арбате, а также с балконов зданий в Камергерском переулке. Кроме того, площадки для выступлений музыкантов организуют в зданиях Белорусского и Рижского вокзалов. Сцены украсят цветами и флажками.

Расписание бесплатных экскурсий на фестивале "Московская весна"

28 апреля:

— 19:00 — "Кузнецкий Мост" (Столешников переулок);

— 19:00 — "Два Арбата" (улица Новый Арбат);

29 апреля:

— 13:00 — "Москва Гиляровского" (Столешников переулок);

— 13:00 — "Музыкальная Москва: колыбель классики" (улица Новый Арбат);

— 16:00 — "Парадная и непарадна Тверская" (Столешников переулок);

— 16:00 — "Герои Булгакова в арбатских переулках" (улица Новый Арбат).

30 апреля:

— 13:00 — "Дворянская Москва" (Столешников переулок);

— 13:00 — "Наполним музыкой сердца…" (улица Новый Арбат);

— 16:00 — "Гнездики: от мастера до Мастера" (Столешников переулок);

— 16:00 — "Сивцев Вражек" (улица Новый Арбат).

1 мая:

— 13:00 — "Москва гостеприимная" (Столешников переулок);

— 13:00 — "Два Арбата" (улица Новый Арбат);

— 16:00 — "Москва Гиляровского" (Столешников переулок);

— 16:00 — "Воздвиженка" (улица Новый Арбат).

2 мая:

— 19:00 — "Петровские улица и переулки" (Столешников переулок);

— 19:00 — "Музыкальная Москва: колыбель классики" (улица Новый Арбат).

3 мая:

— 19:00 — "Москва гостеприимная" (Столешников переулок);

— 19:00 — "Ах, Арбат, любовь моя…" (улица Новый Арбат).

4 мая:

— 19:00 — "Камергерский переулок" (Столешников переулок);

— 19:00 — "Ах, Арбат, любовь моя…" (улица Новый Арбат).

5 мая:

— 19:00 — "Москва Гиляровского" (Столешников переулок);

— 19:00 — "Воздвиженка" (улица Новый Арбат).

6 мая:

— 13:00 — "Парадная и непарадная Тверская" (Столешников переулок);

— 13:00 — "Герои Булгакова в арбатских переулках" (улица Новый Арбат);

— 16:00 — "Дворянская Москва" (Столешников переулок);

— 16:00 — "Секреты музыкального цеха: где куют таланты?" (улица Новый Арбат).

7 мая:

— 13:00 — "Музыкально-театральная Москва" (Столешников переулок);

— 13:00 — "Арбат и переулки" (улица Новый Арбат);

— 16:00 — "Гулять по-русски" (Столешников переулок);

— 16:00 — "Наполним музыкой сердца" (улица Новый Арбат).

8 мая:

— 13:00 — "Кузнецкий Мост" (Столешников переулок);

— 13:00 — "Арбат и переулки" (улица Новый Арбат);

— 16:00 — "Столешников переулок" (Столешников переулок);

— 16:00 — "Сивцев Вражек" (улица Новый Арбат).