ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В приложении "Узнай Москву Фото" появился новый 3D-герой — виртуальный двойник футболиста Льва Яшина. Знаменитого вратаря московского "Динамо" изобразили в черной форме и с футбольным мячом в руках. При помощи смартфона горожане смогут найти виртуального Яшина, сделать с ним селфи или сфотографироваться с друзьями. 3D-игрок будет ждать их на Манежной площади, рядом с часами обратного отсчёта до старта чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018.

Как рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы, знаменитый вратарь московского "Динамо" стал одним из героев мобильного приложения "Узнай Москву Фото" в преддверии крупных футбольных соревнований в России — Кубка конфедераций ФИФА — 2017 и ЧМ-2018.

"Приложение “Узнай Москву Фото” работает аналогично Pokemon Go, — сообщил руководитель проекта “Узнай Москву” Сергей Шакрыл. — Чтобы сфотографироваться с двойником, надо его “поймать”. Дорогу подскажет специальный компас в меню приложения. Виртуальный персонаж начнёт появляться на экране гаджета, когда пользователь окажется в радиусе 50 метров от героя. Как только персонаж “пойман”, его можно поворачивать на 360 градусов, приближать и удалять, а также делать с ним селфи".

Как добавили в ИТ-департаменте, для игрока разработали две 3D-фигуры. Первый виртуальный Яшин стоит с футбольным мячом в руке, а второй придерживает козырек своей "счастливой" чёрной кепки, в которой он всегда выходил на поле.



Образ известного вратаря воплотил актёр-двойник, который внешне похож на Льва Яшина. Для того чтобы сделать 3D-персонажа, актёра загримировали и одели в чёрную вратарскую форму. Затем при помощи ручного лазера специалисты отсканировали фигуру актёра, далее 3D-модель отредактировали на компьютере. После обработки виртуального персонажа загрузили в приложение.

Лев Яшин родился в Москве 22 октября 1929 года. В 1963 году его признали лучшим футболистом Европы. Вратарь всегда выходил на поле в чёрной форме и в "счастливой" чёрной кепке. За приверженность к чёрному цвету в одежде и необычайную ловкость спортсмен получил прозвище Чёрный паук. В Москве великому футболисту установили памятники рядом со стадионом "Динамо" и в Лужниках. Также в честь вратаря названа одна из улиц на юго-востоке Москвы. Похоронен Яшин на Ваганьковском кладбище.

Напомним, приложение "Узнай Москву Фото" запустили в октябре 2015 года. Его можно скачать в App Store. В Google Play обновлённая версия приложения появится до конца мая.

Задача игрового приложения с виртуальными двойниками — заинтересовать молодую аудиторию историей и культурным наследием города и привлечь её на страницы основного проекта — "Узнай Москву", где уже собраны описания более 1,3 тысячи домов, 128 памятников, 57 музеев, 166 территорий и сведения о 206 исторических личностях. На портале или в мобильном приложении пользователи могут выбрать около 60 различных тематических маршрутов по городу и 25 квестов. Информация о достопримечательностях доступна на русском и английском языках.

Кроме Льва Яшина, в приложении "Узнай Москву Фото" есть ещё девять виртуальных двойников:

— Виктор Цой;

— Юрий Гагарин;

— Александр Пушкин;

— Пётр Чайковский;

— Михаил Ломоносов;

— Иван Грозный;

— Пётр I;

— Наполеон Бонапарт;

— царь Алексей Михайлович.