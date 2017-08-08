ОРЕАНДА-НОВОСТИ Эксклюзивные снимки представят на уникальной фотовыставке «ВДНХ. Архитектура. События. Люди». Она будет работать с 10 по 31 августа на первой линии главного универсального магазина.



В основе экспозиции более 100 редких фоторабот из собрания «Мультимедиа-арт-музея» (МАММ), архивов информационного агентства России ТАСС, ВДНХ и современных фотографов. Многие снимки нигде не публиковались и будут демонстрироваться впервые.



Главные герои — люди, для которых создавалась и работает ВДНХ, события — праздники, фестивали и памятные даты, неповторимая архитектура выставки. Фотографы запечатлели среди посетителей и известных личностей, например первого космонавта Юрия Гагарина, лётчика-космонавта СССР Владимира Комарова, Героя Советского Союза космонавта Валентину Терешкову и других.



Большинство снимков посвящено ярким событиям и праздникам, в разные годы проходившим на ВДНХ. Чёрно-белые и цветные изображения зафиксировали моменты VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 1957 году, парада участников праздника духовой музыки на Выставке достижений народного хозяйства СССР в 1985 году, фестиваля газеты «Московская правда», проведённого в рамках Дня города на ВДНХ СССР в 1990 году. Здесь же фрагменты из недавнего прошлого — фестиваля искусств «Вдохновение» и открытия сезона знаменитых фонтанов в 2016 году. Можно увидеть, как в 2017 году проводилась реставрация знаковых объектов ВДНХ: арки главного входа, павильонов «Центральный», «Украина», «Космос».



Для экспозиции в ГУМе собрали и фотоиллюстрации величественной архитектуры выставки, которая вдохновляла фотографов. Они сохранили для истории кружевные узоры павильона «Культура», белоснежные колонны павильона «Центральный», строгий силуэт павильона «Радиоэлектроника и связь», воздушный купол «Космоса».



Композиционно экспозиция разделена на периоды: 1930–1940-е, 1950–1960-е, 1970–1980-е, 1990–2000-е, 2014–2017 годы. В основном здесь работы классиков советской и российской фотографии — Юрия Пальмина, Дмитрия Чистопрудова, Александра Скворцова, Кирилла Смирнова, Вивиан Дель Рио.



Самые свежие кадры выполнены молодыми фотографами — победителями проекта «Взлёт. Реконструкция», которые запечатлели масштабную реконструкцию ВДНХ. Среди них Александра Крамарова, Анастасия Бережинская, Игорь Терешков и Роман Сазонов.



Фотовыставку дополнят видеоматериалы о ВДНХ. На установленный поблизости экран будут транслировать архивные исторические кадры и видеоряд о планах развития выставки.