ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В субботу, 8 июля, в Москве пройдёт третий Ночной Велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах. В этом году он состоится в рамках проведения Дня московского транспорта и фестивальной программы Moscow Urban Forum 2017. Ожидается, что в Велопараде примут участие около 20 тысяч человек, в том числе российские и зарубежные спикеры Московского урбанистического форума.

Протяженность маршрута третьего Ночного Велопарада составит 16 км. Сбор запланирован на 21:00 на Фрунзенской набережной (на пересечении с 3–ей Фрунзенской улицей), старт – в 22:00. Колонна проедет с Фрунзенской набережной по центральным улицам столицы. Мероприятие откроется праздничным салютом. По окончании все желающие могут принять участие в Ночном велоквесте.

Московский Велопарад – это не спортивная гонка, средняя скорость движения колонны не превысит 15 км/ч. Принять участие могут все желающие, независимо от возраста и физической подготовки. Тип велосипеда также не имеет значения, единственное обязательное требование ко всем велосипедам участников – наличие переднего и заднего фонарей. Также можно использовать прокатный велосипед. В день заезда общегородская сеть велопроката «Велобайк» традиционно предоставит скидки.

Домой после Велопарада можно добраться, воспользовавшись ночными маршрутами наземного транспорта, где предусмотрен бесплатный провоз велосипедов.