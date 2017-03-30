Один из самых харизматичных и талантливых музыкантов своего поколения заслуженный артист России Александр Князев успешно выступает в двух амплуа — виолончелиста и органиста. 8 апреля он выйдет на сцену Малого зала консерватории в рамках абонемента «Бах и мировая органная культура», исполнив «Гольдберг-вариации» в версии для органа французского органиста и композитора Жана Гийю.

Музыкант родился в 1961 году в Москве, окончил Московскую консерваторию по классу виолончели (профессор А.К. Федорченко) и Нижегородскую консерваторию по классу органа (профессор Г.И. Козлова). Завоевал международное признание, став лауреатом престижных конкурсов, в том числе им. П.И. Чайковского в Москве, UNISA в ЮАР, имени Г. Кассадо во Флоренции.

Не менее ярко складывается исполнительская карьера Александра Князева – органиста. Музыкант много и успешно выступает в России и за рубежом, исполняя сольные программы и произведения для органа с оркестром. В его органном репертуаре значительное место занимает музыка И.С. Баха, в том числе такие эксклюзивные программы, как Восемнадцать лейпцигских хоралов, Шесть трио-сонат, «Искусство фуги», «Гольдберг-вариации», Шесть сонат для скрипки и органа. «Я пытаюсь найти такое прочтение музыки Баха, которое в первую очередь должно быть очень живым. Мне кажется, что музыка Баха потому и гениальна, что она очень современна. Ни в коем случае нельзя устраивать из неё «музей», — считает Князев.

«Гольдберг-вариации» (Ария и 30 вариаций) — шедевр эпохи барокко, одно из самых известных сочинений И.С. Баха. Согласно версии его биографа Иоганна Форкеля вариации были написаны по заказу российского посланника в Саксонии Карла фон Кейзерлинга. Гольдберг — юный виртуоз, ученик самого Баха, играл их вельможе во время его бессонных ночей. Впервые были опубликованы в 1741 году.





МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

8 апреля, суббота, 19.00

Абонемент №19

«И.С. БАХ И МИРОВАЯ ОРГАННАЯ КУЛЬТУРА»

Гольдберг-вариации

Александр КНЯЗЕВ (виолончель)

В программе:

Бах – Гольдберг-вариации. Органная версия Жана Гийю