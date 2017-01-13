Алексей Гориболь представит свою новую программу
13.01.2017, 18:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 февраля в концертном зале Яани Кирик пианист Алексей Гориболь представит свою новую программу, созданную в дуэте с виолончелистом Рустамом Комачковым. Уже само название этой интереснейшей программы даёт представление о концепции концерта – «Бах и Бетховен. Мудрость и страсть». Два гениальных композитора предстанут перед нами в своих лучших сочинениях: Бах будет представлен Сюитой №2 ре минор и Сонатой для виолы да гамба и клавира №1 Соль мажор; Бетховен – Романсом Фа мажор в переложении для виолончели и фортепиано и Сонатой №3 Ля мажор.
По словам Алексея Гориболя, виолончель всегда была его любимым инструментом, для которой он подготовил ряд программ. Причём, в последнее время, в сотрудничестве с молодым московским виолончелистом Рустамом Комачковым. «Я редко встречал музыкантов, так преданных своему инструменту. Звук его виолончели не только красив и изыскан – вместе с ней он дышит, мыслит, разговаривает». Вместе с Рустамом они сделали пять программ и дали более полусотни концертов, записали два диска.
Рустам Комачков родился в семье выдающегося контрабасиста, народного артиста России Рифата Комачкова и с семи лет начал заниматься на виолончели в музыкальной школе имени Гнесиных. Продолжил образование в Московской консерватории и аспирантуре, где учился у профессоров В. Фейгина и А. Мельникова; с 1993 года также совершенствовался под руководством А. Князева. Виолончелист одержал ряд побед на престижных конкурсах. Обширная география выступлений артиста включает города России, стран ближнего зарубежья и Европы, Южную Корею, Аргентину. Рустам Комачков постоянно сотрудничает с известными отечественными и зарубежными оркестрами, выступает в ансамбле со многими российскими музыкантами. С 1995 по 1998 годы работал в составе Государственного квартета имени П. И. Чайковского. В репертуаре Р. Комачкова 16 концертов для виолончели с оркестром, камерные и виртуозные сольные сочинения, произведения композиторов ХХ века, а также виртуозные пьесы для скрипки в переложении для виолончели. Дискография музыканта включает 6 альбомов, записанных для фирм «Мелодия», Classical Records, SMS by Sonic-Solution и Bohemia Music. Кроме того, он имеет записи на радио Эстонии и Аргентины. Недавно вышел сольный диск Р. Комачкова «Скрипичные шедевры на виолончели», на котором записаны произведения Баха, Сарасате, Брамса и Паганини.
По словам Алексея Гориболя, виолончель всегда была его любимым инструментом, для которой он подготовил ряд программ. Причём, в последнее время, в сотрудничестве с молодым московским виолончелистом Рустамом Комачковым. «Я редко встречал музыкантов, так преданных своему инструменту. Звук его виолончели не только красив и изыскан – вместе с ней он дышит, мыслит, разговаривает». Вместе с Рустамом они сделали пять программ и дали более полусотни концертов, записали два диска.
Рустам Комачков родился в семье выдающегося контрабасиста, народного артиста России Рифата Комачкова и с семи лет начал заниматься на виолончели в музыкальной школе имени Гнесиных. Продолжил образование в Московской консерватории и аспирантуре, где учился у профессоров В. Фейгина и А. Мельникова; с 1993 года также совершенствовался под руководством А. Князева. Виолончелист одержал ряд побед на престижных конкурсах. Обширная география выступлений артиста включает города России, стран ближнего зарубежья и Европы, Южную Корею, Аргентину. Рустам Комачков постоянно сотрудничает с известными отечественными и зарубежными оркестрами, выступает в ансамбле со многими российскими музыкантами. С 1995 по 1998 годы работал в составе Государственного квартета имени П. И. Чайковского. В репертуаре Р. Комачкова 16 концертов для виолончели с оркестром, камерные и виртуозные сольные сочинения, произведения композиторов ХХ века, а также виртуозные пьесы для скрипки в переложении для виолончели. Дискография музыканта включает 6 альбомов, записанных для фирм «Мелодия», Classical Records, SMS by Sonic-Solution и Bohemia Music. Кроме того, он имеет записи на радио Эстонии и Аргентины. Недавно вышел сольный диск Р. Комачкова «Скрипичные шедевры на виолончели», на котором записаны произведения Баха, Сарасате, Брамса и Паганини.