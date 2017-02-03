Алтай готовится к "Сибирской Масленице"
03.02.2017, 11:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 февраля на территории туристических комплексов «Сибирское подворье» и «Золото Алтая» (Алтайский край, село Новотырышкино) пройдет фестиваль «Сибирская масленица».
Мероприятие представит на своей площадке самые яркие события нового российского туристического сезона. Организаторы видят в «Сибирской масленице» не только продолжение народных традиций, но и средство развития территории, а также формирования положительного имиджа России за рубежом.
За последние несколько лет мероприятие привлекло большое количество иностранных туристов из таких стран как Италия, Франция, Китай, Корея, Турция, Дания, Швеция. Широка география и российских туристов: Алтайский край; Республика Алтай; Новосибирская область; Томская область; Кемеровская область; Москва; Красноярский край; Республика Хакасия; Омская область.
На фестивале гостей ожидают выступления фольклорных коллективов, развлекательные программы, разнообразные ярмарочные потехи и аттракционы, конкурсы и квесты, блинные и охотные ряды, мастер-классы по народным ремеслам, а также большой балаганный концерт. В этот же день состоится конноспортивный праздник с забегами русских троек.
Торжественное открытие фестиваля запланировано на 12.30.
Мероприятие представит на своей площадке самые яркие события нового российского туристического сезона. Организаторы видят в «Сибирской масленице» не только продолжение народных традиций, но и средство развития территории, а также формирования положительного имиджа России за рубежом.
За последние несколько лет мероприятие привлекло большое количество иностранных туристов из таких стран как Италия, Франция, Китай, Корея, Турция, Дания, Швеция. Широка география и российских туристов: Алтайский край; Республика Алтай; Новосибирская область; Томская область; Кемеровская область; Москва; Красноярский край; Республика Хакасия; Омская область.
На фестивале гостей ожидают выступления фольклорных коллективов, развлекательные программы, разнообразные ярмарочные потехи и аттракционы, конкурсы и квесты, блинные и охотные ряды, мастер-классы по народным ремеслам, а также большой балаганный концерт. В этот же день состоится конноспортивный праздник с забегами русских троек.
Торжественное открытие фестиваля запланировано на 12.30.