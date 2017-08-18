Алтай присоединится ко Всероссийской акции "Ночь кино"
18.08.2017, 10:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Республика Алтай принимает участие во Всероссийской акции «Ночь кино».
Показ отечественных фильмов, которые были выбраны в ходе всероссийского голосования, состоится в Горно-Алтайске в рамках всероссийской акции "Ночь кино" 27 августа.
В День российского кино с 20 часов 00 минут в Большом зале Национального театра будут представлены картины: "Кухня. Последняя битва" режиссёра Антона Федотова, "Время первых" Дмитрия Киселёва и российская военная драма "28 панфиловцев" режиссёров Кима Дружинина и Андрея Шальопа.
В киноленте о подвиге героев-панфиловцев, которые осенью 1941 года удержали наступление немецких частей на Москву, роль солдата Косаева исполняет Заслуженный артист Республик Алтай и Тыва, известный актёр театра и кино Амаду Мамадаков.
Одновременно в Малом зале Национального театра Республики Алтай с 20 часов 00 минут для юных зрителей будет организован показ мультфильма «Снежная королева-3: Огонь и лёд» режиссёра Алексея Цицилина, ставшего лидером голосования среди отечественных анимационных картин.
Для всех посетителей вход свободный.
Всероссийская акция «Ночь кино» проводится Фондом кино совместно c Министерством культуры Российской Федерации. Одновременно на двух тысячах площадок страны будут показаны фильмы, которые выбрали зрители путём голосования.
Показ отечественных фильмов, которые были выбраны в ходе всероссийского голосования, состоится в Горно-Алтайске в рамках всероссийской акции "Ночь кино" 27 августа.
В День российского кино с 20 часов 00 минут в Большом зале Национального театра будут представлены картины: "Кухня. Последняя битва" режиссёра Антона Федотова, "Время первых" Дмитрия Киселёва и российская военная драма "28 панфиловцев" режиссёров Кима Дружинина и Андрея Шальопа.
В киноленте о подвиге героев-панфиловцев, которые осенью 1941 года удержали наступление немецких частей на Москву, роль солдата Косаева исполняет Заслуженный артист Республик Алтай и Тыва, известный актёр театра и кино Амаду Мамадаков.
Одновременно в Малом зале Национального театра Республики Алтай с 20 часов 00 минут для юных зрителей будет организован показ мультфильма «Снежная королева-3: Огонь и лёд» режиссёра Алексея Цицилина, ставшего лидером голосования среди отечественных анимационных картин.
Для всех посетителей вход свободный.
Всероссийская акция «Ночь кино» проводится Фондом кино совместно c Министерством культуры Российской Федерации. Одновременно на двух тысячах площадок страны будут показаны фильмы, которые выбрали зрители путём голосования.
Источник: http://altai-republic.ru