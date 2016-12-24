ОРЕАНДА-НОВОСТИ 24 декабря в Государственной филармонии Алтайского края состоится премьера музыкальной сказки «Айболит». Это представление подготовили детям к Новому году.



В сказке примут участие три творческих коллектива филармонии: мужской вокальный ансамбль под управлением Александра Афанасьева, ансамбль народной песни «Вечерки» под управлением заслуженного работника культуры России Натальи Бондаревой и ансамбль русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого под управлением заслуженной артистки страны Ирины Менялиной.



С 24 по 28 декабря и с 3 по 7 января представления будут идти два раза в день - в 11 и 14 часов.



Мужской вокальный ансамбль существует в филармонии с марта 2014 года. Его руководитель - известный на Алтае хормейстер и педагог Александр Афанасьев. До 2011 года он возглавлял ансамбль песни культурного центра при Главном управлении МВД Алтайского края. Часть артистов ансамбля вошла в новый коллектив филармонии. В репертуаре мужского вокального ансамбля - российская и зарубежная эстрада, популярная русская и западноевропейская классика, стилизованная народная песня.



Ансамбль народной песни «Вечерки» создали на кафедре народного хорового пения Алтайского государственного института культуры по инициативе Натальи Бондаревой. Она руководит коллективом более 20 лет. Своей основной задачей артисты считают сохранение и популяризацию народно-песенных традиций. Значительную часть репертуара ансамбля составляют песни, записанные его участниками в фольклорных экспедициях в разных районах Алтайского края. С 2013 года ансамбль русской песни стал коллективом Государственной филармонии региона.



«Огоньки» - один из лучших коллективов Алтайского края. Его основали в 1967 году. Создателем, первым художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля был заслуженный работник культуры Гарри Полевой. «Огоньки» стали первым профессиональным художественным коллективом региона, представлявшим искусство Алтая на многих концертных площадках как в России, так и за рубежом. В основе репертуара - сибирский танец во всем его разнообразии. Это и лирические танцы, обыгрывающие традицию народных вечерочных ухаживаний, и зажигательные пляски, и шуточные хореографические сценки. За годы своего существования «Огоньки» дали около шести тысяч концертов практически во всех городах, райцентрах и селах Алтайского края. Ансамбль выступал в крупнейших городах СССР, участвовал в церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80. «Огоньки» гастролировали в Болгарии, Румынии, Венгрии, ФРГ, Италии, Польше, Югославии, Китае и Мальте.